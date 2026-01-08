Senado avanza resolución para limitar ataques en Venezuela

WASHINGTON (AP) — El Senado avanzó el jueves una resolución que limitaría la capacidad del presidente Donald Trump para llevar a cabo más ataques contra Venezuela, dejando en claro su desapruebo a las crecientes ambiciones del mandatario en el hemisferio occidental.

Los demócratas y cinco republicanos votaron a favor de la resolución sobre poderes de guerra con un resultado de 52-47, asegurando una votación la próxima semana para su aprobación final. Prácticamente no tiene posibilidad de convertirse en ley dado que Trump tendría que promulgarla en caso de que llegue a pasar la votación en la Cámara de Representantes, de mayoría republicana. Aun así, fue un gesto significativo que mostró inquietud entre algunos republicanos luego que el Ejército de Estados Unidos capturó el fin de semana al expresidente venezolano Nicolás Maduro en una redada sorpresa.

El gobierno de Trump busca ahora controlar los recursos petroleros de Venezuela y su gobierno, pero la resolución sobre poderes de guerra requeriría la aprobación del Congreso para cualquier ataque adicional al país sudamericano.

"Para mí, esto se trata de lo que puede pasar", dijo el senador de Missouri Josh Hawley, uno de los cinco votos republicanos. "Si el presidente decide, '¿Sabes qué? Necesito poner tropas en el terreno en Venezuela.' Creo que eso requeriría de una intervención del Congreso".

Los otros republicanos que votaron a favor de la resolución fueron los senadores Rand Paul de Kentucky, Lisa Murkowski de Alaska, Susan Collins de Maine y Todd Young de Indiana.

Trump reaccionó a los votos de los republicanos con una publicación en redes sociales en la que señaló que "nunca deberían ser elegidos para un cargo nuevamente" y que la votación "dificulta enormemente la autodefensa y la seguridad nacional de Estados Unidos".

Los demócratas no lograron la aprobación de varias resoluciones de este tipo durante los meses en que Trump intensificó su campaña contra Venezuela. Pero los legisladores argumentaron que ahora que Trump ha capturado a Maduro y ha puesto su mirada en otras conquistas como Groenlandia, la votación le presenta al Congreso una oportunidad.

"Esto no fue sólo una votación procesal. Es un claro rechazo a la idea de que una persona puede ordenar unilateralmente que los hijos e hijas de Estados Unidos se pongan en riesgo sin una intervención del Congreso, sin un debate", dijo el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

Respuesta de los legisladores a la operación en Venezuela

Los líderes republicanos han dicho que no recibieron notificación previa sobre la redada de la madrugada del sábado para capturar a Maduro y su esposa, Cilia Flores, pero la mayoría de ellos expresó satisfacción esta semana al tiempo que altos funcionarios del gobierno proporcionaban informes clasificados sobre el operativo.

El senador demócrata Tim Kaine, quien forzó la votación sobre la resolución, cree que muchos republicanos fueron tomados por sorpresa. Añadió que los recientes comentarios de Trump al The New York Times en los que insinúa que la supervisión de Estados Unidos en Venezuela podría durar años —junto con los detalles revelados en los informes clasificados— llevaron a algunos legisladores a la conclusión de que "esto es demasiado grande para permitir que un presidente lo haga sin el Congreso".

El gobierno ha utilizado un conjunto de cambiantes justificaciones legales para la campaña en Centro y Sudamérica, desde destruir embarcaciones que supuestamente son usadas en el tráfico de drogas bajo autorizaciones para la lucha global contra el terrorismo hasta capturar a Maduro en lo que ostensiblemente fue una operación de aplicación de la ley para juzgarlo en Estados Unidos.

Los líderes republicanos han respaldado a Trump.

"Creo que el presidente ya ha demostrado un compromiso muy fuerte con la paz a través de la fuerza, especialmente en este hemisferio", dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune. "Creo que Venezuela recibió ese mensaje fuerte y claro".

Una votación sobre una resolución similar en noviembre no logró obtener la mayoría necesaria. Paul y Murkowski fueron los únicos republicanos que votaron a favor en ese momento.

Young señaló en un comunicado que apoyó la operación para capturar a Maduro, pero le preocupan las declaraciones de Trump de que su gobierno ahora "dirige" Venezuela.

"No está claro si eso significa que se requerirá de una presencia militar estadounidense para estabilizar al país", dijo Young, agregando que creía que la mayoría de sus electores no estaban preparados para enviar tropas estadounidenses a esa misión.

Los representantes demócratas presentaban una resolución similar el jueves.

La Ley de Poderes de Guerra rara vez se aplica

Trump criticó la votación en el Senado como "un obstáculo a la autoridad constitucional del presidente como comandante en jefe".

Presidentes de ambas corrientes políticas han argumentado desde hace tiempo que la Ley de Poderes de Guerra infringe su autoridad. Aprobada en 1973 después de la Guerra de Vietnam —y superando el veto del presidente Richard Nixon, un republicano— nunca ha tenido en éxito en obligar directamente a un presidente a detener una acción militar.

La Constitución establece que el Congreso declara la guerra mientras el presidente actúa como comandante en jefe. Pero los legisladores no han declarado formalmente una guerra desde la Segunda Guerra Mundial, otorgando a los presidentes un amplio margen para actuar unilateralmente. La ley requiere que los presidentes notifiquen al Congreso no más de 48 horas después de ordenar un despliegue de fuerza y pongan fin a cualquier acción militar dentro de 60 a 90 días en ausencia de dicha autorización, límites que los presidentes de ambos partidos han estirado rutinariamente.

Los demócratas argumentan que esos límites se han puesto a prueba más que nunca. Algunos republicanos han ido más allá, sosteniendo que la aprobación del Congreso es innecesaria.

El senador republicano Lindsey Graham, un aliado cercano de Trump que viajó con el presidente a bordo del Air Force One el domingo, dijo que se sentiría cómodo con que Trump tomara el control de otros países sin la aprobación del Congreso, incluida Groenlandia.

"El comandante en jefe es el comandante en jefe. Pueden usar la fuerza militar", dijo Graham.

Groenlandia pondría a prueba aún más los límites

Los comentarios de Graham se producen al tiempo que el gobierno de Trump sopesa no sólo sus próximos pasos en Venezuela, sino también en Groenlandia. La Casa Blanca ha dicho que "el ejército siempre es una opción" cuando se trata de una posible toma estadounidense de la isla más grande del mundo.

Si bien los republicanos han resaltado el valor estratégico de Groenlandia, la mayoría se ha mostrado reacia a la idea de usar el ejército para tomar el país. Algunos se muestran a favor de un posible acuerdo para comprar al país, mientras que otros han reconocido que es una opción poco probable cuando Dinamarca y Groenlandia han rechazado las propuestas de Trump .

Los demócratas quieren adelantarse a cualquier acción militar y ya se están preparando para responder. El senador de Arizona Ruben Gallego dijo que tenía previsto presentar próximamente una resolución "para impedir que Trump invada Groenlandia".

Groenlandia pertenece a un aliado de la OTAN, Dinamarca, lo que ha provocado una respuesta muy distinta de los senadores republicanos en comparación con la situación en Venezuela.

El senador Roger Wicker, presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado, se reunió el jueves con el embajador danés en Estados Unidos, Jesper Møller Sørensen. En el encuentro también estuvieron presentes el demócrata de mayor rango de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, la senadora por Nueva Hampshire Jeanne Shaheen, y el jefe de la representación de Groenlandia en Estados Unidos y Canadá, Jacob Isbosethsen.

"No hay disposición de su parte para negociar la compra o el cambio de título de su tierra que han tenido durante tanto tiempo", dijo Wicker, republicano por Mississippi. "Esa es su prerrogativa y su derecho ".

Wicker agregó que esperaba que se pudiera alcanzar un acuerdo que fortalezca la relación entre Estados Unidos y Dinamarca.

" Groenlandia no está a la venta", subrayó Isbosethsen a los periodistas.