Senado de EE.UU. rechaza resolución para frenar guerra en Irán

WASHINGTON (AP) — El Senado de Estados Unidos rechazó el miércoles una resolución para detener la guerra del presidente Donald Trump contra Irán, en una muestra temprana de apoyo a un conflicto que se ha extendido rápidamente por todo Oriente Medio y para el cual Washington no tiene una estrategia clara de salida.

Senado vota resolución sobre guerra en Irán

La llamada resolución sobre poderes de guerra fracasó con un resultado de 47 votos a favor y 53 en contra. La votación se desarrolló principalmente en bloques partidistas, aunque el senador republicano Rand Paul votó a favor y el senador demócrata John Fetterman votó en contra.

La resolución brindaba a los legisladores la oportunidad de exigir la aprobación del Congreso antes de que se lleven a cabo nuevos ataques. La votación los obligó a tomar postura sobre una guerra que determinará el destino de los militares estadounidenses, de innumerables vidas y de la región.

Reacciones y postura de los líderes en el Senado

Subrayando la gravedad del momento, los senadores demócratas llenaron la cámara del Senado y se sentaron en sus escritorios mientras se realizaba la votación. Por lo general, los senadores entran a la cámara para emitir su voto y luego se van.

"Hoy cada senador —cada uno— elegirá un bando", declaró el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, antes de la votación. "¿Está usted con el pueblo estadounidense, que está agotado de guerras interminables en Oriente Medio, o está con Donald Trump y Pete Hegseth mientras nos meten torpemente de cabeza en otra guerra?".

El senador John Barrasso, el segundo en el liderazgo republicano del Senado, señaló durante el debate que los senadores de su partido enviarían un mensaje de que los demócratas están "equivocados" por forzar una votación sobre la resolución de poderes de guerra.

"Los demócratas prefieren obstruir a Donald Trump antes que destruir el programa nuclear de Irán", aseveró.