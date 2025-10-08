logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Fotogalería

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Senado vota resolución para limitar poder de Trump en uso de fuerza militar

Iniciativa en el Senado para contrarrestar afirmaciones de guerra presidencial

Por AP

Octubre 08, 2025 07:14 p.m.
A
Senado vota resolución para limitar poder de Trump en uso de fuerza militar

WASHINGTON (AP) — El Senado llevó a votación el miércoles una iniciativa para limitar la capacidad del presidente Donald Trump para emplear fuerza militar letal contra los cárteles del narcotráfico, mientras los demócratas y al menos un republicano intentan contrarrestar la extraordinaria afirmación del gobierno sobre el poder de guerra presidencial para destruir embarcaciones en el Caribe.

Se trata de la primera votación en el Congreso sobre la campaña militar de Trump. La resolución de poderes de guerra requeriría que el presidente solicite la autorización del Congreso antes de ordenar nuevos ataques militares contra los cárteles. El ejército ha llevado a cabo cuatro operaciones contra embarcaciones en el Caribe, las cuales han dejado como resultado 21 personas muertas y han impedido que los narcóticos lleguen a Estados Unidos, de acuerdo con la Casa Blanca.

El gobierno federal ha asegurado que los narcotraficantes son combatientes armados que amenazan a Estados Unidos, creando una justificación para el uso de fuerza militar. Pero el Capitolio ha respondido con cierta inquietud a esas afirmaciones.

Algunos republicanos le han solicitado a la Casa Blanca más aclaraciones sobre su justificación legal y los detalles de los ataques militares, mientras que los demócratas insisten en que estas acciones son una violación a las leyes federales e internacionales. Es un enfrentamiento que podría redefinir la manera en que el ejército más poderoso del mundo usa la fuerza letal y establecer el tono para futuros conflictos globales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Casa Blanca ya ha indicado que Trump vetaría la medida, y no se tiene previsto que la votación en el Senado tenga éxito, pero le brinda a los legisladores una oportunidad de dejar constancia de sus objeciones a la declaración de Trump de que Estados Unidos se encuentra en "conflicto armado" con los cárteles del narcotráfico.

"Envía un mensaje cuando un número significativo de legisladores dice: 'Oye, esto es una mala idea'", afirmó el senador Tim Kaine, quien impulsó la resolución junto con su colega demócrata Adam Schiff.

La votación del miércoles se estaba llevando a cabo en virtud de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, la cual tenía como objetivo reafirmar el poder del Congreso sobre una declaración de guerra. La medida le prohibiría a la Casa Blanca ordenar ataques militares contra embarcaciones en el Caribe a menos que reciba una autorización explícita del Congreso.

El senador Rand Paul, quien desde hace tiempo ha abogado por un mayor poder del Congreso sobre los poderes de guerra, fue el único republicano en apoyar la iniciativa antes de la votación, aunque Schiff y Kaine dijeron que otros habían expresado interés. Varios senadores republicanos han cuestionado los ataques a embarcaciones y han dicho que no reciben información suficiente por parte del gobierno.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Senado vota resolución para limitar poder de Trump en uso de fuerza militar
Senado vota resolución para limitar poder de Trump en uso de fuerza militar

Senado vota resolución para limitar poder de Trump en uso de fuerza militar

SLP

AP

Iniciativa en el Senado para contrarrestar afirmaciones de guerra presidencial

Activista demanda a Miami Dade College por cesión de terreno para Biblioteca Presidencial Trump
Activista demanda a Miami Dade College por cesión de terreno para Biblioteca Presidencial Trump

Activista demanda a Miami Dade College por cesión de terreno para Biblioteca Presidencial Trump

SLP

AP

Marvin Dunn presenta demanda contra Miami Dade College por violación de ley

Trump envía tropas a Illinois y genera conflicto con la Guardia Nacional en Chicago
Trump envía tropas a Illinois y genera conflicto con la Guardia Nacional en Chicago

Trump envía tropas a Illinois y genera conflicto con la Guardia Nacional en Chicago

SLP

AP

El gobernador de Illinois desconoce destino de tropas de Guardia Nacional enviadas por Trump

Gustavo Petro denuncia ataque a embarcación colombiana en Caribe
Gustavo Petro denuncia ataque a embarcación colombiana en Caribe

Gustavo Petro denuncia ataque a embarcación colombiana en Caribe

SLP

AP

Presidente colombiano acusa a EE.UU. de atacar embarcación con connacionales