Seré presidenta cuando sea el momento y lo decida el voto: Machado

NUEVA YORK, EU, febrero 1 (ANSA/EL UNIVERSAL).- María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, afirmó en una entrevista con CBS que "seré presidenta cuando llegue el momento. Debe ser decidido por el pueblo venezolano mediante elecciones", y acusó al gobierno de Nicolás Maduro de impedir su candidatura al considerar que representaba una amenaza.

Machado aseguró así mismo que el oficialismo impulsó la postulación de Edmundo González Urrutia, pensándolo como menos amenazante, y evitar un enfrentamiento directo con ella.

"No me permitieron postularme porque Maduro tenía miedo de confrontarme y pensaba que Edmundo Gonzales Urrutia no era una amenaza. Y en solo tres meses, logramos el apoyo de todo el país porque es una cuestión de libertad", enfatizó la líder opositora, quien continúa movilizando a sus seguidores en una coyuntura crítica para la democracia venezolana.

Machado, quien ha sido una figura central de la oposición desde las protestas de 2014 y una candidata emblemática contra el chavismo, reiteró su rechazo a la vía inconstitucional y afirmó que solo aceptará resultados derivados de procesos electorales libres, competitivos y supervisados internacionalmente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Señaló que las restricciones legales y administrativas impuestas por el Consejo Nacional Electoral y otras instancias estatales -incluidas inhabilitaciones políticas, obstáculos para la recolección de firmas y limitaciones de campaña- fueron las razones por las que no pudo formalizar su candidatura.

La premio Nobel de la Paz recordó además que la movilización ciudadana reciente -huelgas simbólicas, marchas y actos de denuncia- permitió, según ella, "recuperar la iniciativa política" y sumar apoyos en provincias tradicionalmente hostiles al antichavismo.

Estas declaraciones se producen tras la reciente detención de Maduro por parte de Estados Unidos, el cual enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y violaciones de derechos humanos.

Machado, en tanto, buscan fortalecer su narrativa de legitimidad democrática frente a un Estado que, según ella, limita la competencia política.

Si bien su capacidad para competir en un proceso plenamente competitivo depende de factores institucionales (CNE, tribunales, condiciones de observación), su retórica también apunta a seducir electorados moderados y a captar atención internacional que presione por condiciones electorales más equitativas.

Con la reciente caída de Maduro, la presión por una transición democrática se intensifica, así como la necesidad de garantizar la participación de todos los sectores políticos.

Si bien la situación cambió de manera dramática, Venezuela sigue envuelta en una incertidumbre. Mientras que la exvicepresidenta, Delcy Rodríguez, intenta ahora legitimar su mandato interino, la oposición se prepara para exigir un cambio significativo en la estructura política del país.