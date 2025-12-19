logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACARENA ¡ENORME!

Fotogalería

MACARENA ¡ENORME!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Sídney despide a víctimas

Dan el último adiós a Matilda, muerta en playa de Bondi

Por EFE

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Sídney despide a víctimas

Sídney, Australia.- Cientos de personas acudieron este jueves a un centro memorial judío en el este de Sídney para despedir a Matilda, de 10 años, la víctima más joven del atentado perpetrado el pasado domingo junto a la playa de Bondi, con 15 fallecidos, además de uno de los atacantes.

El funeral, marcado por escenas de profunda emoción, comenzó con un homenaje a una niña descrita por su familia como amante de la naturaleza y de los animales.

La madre de Matilda fue consolada por allegados mientras se recordaba a la menor, cuyo ataúd fue adornado con un gran peluche de abeja, en alusión a su segundo nombre, Bee. Los asistentes llevaron pegatinas con la misma imagen como símbolo de recuerdo y girasoles.

El domingo pasado, un tiroteo en la playa de Bondi contra un evento organizado por la comunidad judía dejó 16 muertos, incluyendo uno de los perpetradores, que eran padre e hijo de origen indio, y decenas de heridos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También hoy se llevó a cabo el funeral a otra de las víctimas, Alex Kleytman, superviviente del holocausto de 87 años, que se realizó en el mismo centro, ya que los funerales no se llevan a cabo en sinagogas dentro de la comunidad judía.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, no estuvo presente, pese a haber indicado previamente que acudiría a los actos conmemorativos.

Albanese dijo que las medidas que su gobierno ya ha promulgado, incluida una prohibición en febrero de los saludos nazis, muestran que ha tomado en grave la amenaza del antisemitismo.

"Por supuesto, reconozco que se podría haber hecho más y acepto mi responsabilidad por la parte en eso como primer ministro de Australia", dijo Albanese el jueves.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Diplomacia en marcha para resolver guerra en Ucrania
Diplomacia en marcha para resolver guerra en Ucrania

Diplomacia en marcha para resolver guerra en Ucrania

SLP

AP

Putin y Trump intensifican sus acciones en el conflicto armado de Ucrania.

Hallan muerto a sospechoso del tiroteo en Universidad Brown
Hallan muerto a sospechoso del tiroteo en Universidad Brown

Hallan muerto a sospechoso del tiroteo en Universidad Brown

SLP

AP

El hombre sospechoso de los tiroteos en Universidad Brown y asesinato de profesor MIT fue encontrado sin vida en Nueva Hampshire.

Amnistía Internacional alerta sobre represión en protestas en México
Amnistía Internacional alerta sobre represión en protestas en México

Amnistía Internacional alerta sobre represión en protestas en México

SLP

AP

La organización Amnistía Internacional advierte sobre riesgos para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica en México y señala violaciones graves de derechos humanos.

Marruecos se corona en la Copa Árabe tras vencer a Jordania en tiempo extra
Marruecos se corona en la Copa Árabe tras vencer a Jordania en tiempo extra

Marruecos se corona en la Copa Árabe tras vencer a Jordania en tiempo extra

SLP

AP

El Estadio Lusail fue testigo de un emocionante duelo entre Marruecos y Jordania, donde Abderrazzaq Hamed Allah se convirtió en héroe para su selección.