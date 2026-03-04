Submarino estadounidense hunde buque iraní frente a Sri Lanka

GALLE, Sri Lanka (AP) — Un submarino de Estados Unidos hundió un buque de guerra iraní frente a la costa de Sri Lanka, y la marina de esrilanquesa informó el miércoles que recuperó 87 cuerpos y rescató a 32 personas.

Hundimiento de la fragata IRIS Dena y rescate en Sri Lanka

El buque iraní hundido en el océano Índico era el "buque insignia" de la República Islámica, manifestó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Fue uno de los pocos casos de un submarino hundiendo un barco desde la Segunda Guerra Mundial.

El hundimiento del IRIS Dena ilustra una operación militar estadounidense-israelí contra el ejército de Irán que se está extendiendo más allá de sus fronteras. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que uno de los objetivos clave de la guerra es acabar con la Marina de Irán.

"Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que pensó que estaba a salvo en aguas internacionales", dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono. "En cambio, fue hundido por un torpedo".

Respuesta y acciones de la marina de Sri Lanka

El ministro de Relaciones Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, declaró ante el Parlamento que su Marina recibió información de que el IRIS Dena, con 180 personas a bordo, estaba en apuros y se hundía. La nación insular envió barcos y aviones de la fuerza aérea en una misión de rescate, indicó.

El portavoz de la marina, el comandante Buddhika Sampath, explicó que, cuando los buques de la Marina llegaron al lugar, no había rastro del barco y "solo había algunas manchas de petróleo y balsas salvavidas. Encontramos personas flotando en el agua".

Agregó que las 32 personas rescatadas fueron ingresadas en un hospital de la localidad costera de Galle, en la costa sur de Sri Lanka. Los cuerpos recuperados estaban siendo trasladados a tierra, precisó.

En el Hospital Nacional de Galle, los cuerpos de los marineros iraníes llegaban en camiones y estaban siendo almacenados en una morgue improvisada. Personal policial y naval proporcionó seguridad al hospital, mientras los trabajadores descargaban los cuerpos fuera de la vista.

El doctor Anil Jasinghe, un alto funcionario del Ministerio de Salud, dijo que una de las personas rescatadas se encuentra en estado crítico, siete reciben tratamiento de emergencia y las demás fueron atendidas por lesiones menores.

El IRIS Dena —uno de los buques de guerra más nuevos de Irán— es una fragata de la clase Moudge que patrulla en aguas profundas para la Marina iraní. Está armada con cañones pesados, misiles tierra-aire, misiles antibuque y torpedos. También transporta un helicóptero.

La fragata fue la pieza central de una gira internacional de dos buques en 2023 que incluyó escalas en puertos de países como Sudáfrica y Brasil. La acompañó el buque de apoyo IRIS Makran, un petrolero convertido.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a ambos buques en una lista sanciones en febrero de 2023, junto con ocho ejecutivos de un fabricante iraní de drones que suministró las armas a Rusia para su uso contra objetivos civiles en Ucrania.

Al menos 17 embarcaciones navales iraníes han sido hundidas durante la guerra en curso, afirmó el almirante estadounidense Brad Cooper, quien dirige el Comando Central de Estados Unidos.

"También estamos hundiendo a la Marina iraní, a toda la Marina", expresó en un mensaje de video.