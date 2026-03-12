logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Fotogalería

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Sudáfrica combatirá violencia con militares

Por AP

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Sudáfrica combatirá violencia con militares

Johannesburgo.- Sudáfrica desplegó soldados el miércoles en las calles de la ciudad más grande del país en un esfuerzo por ayudar a la policía a combatir la violencia de las pandillas y la minería ilegal.

Fue el primer gran despliegue desde que el presidente Cyril Ramaphosa dijo en su discurso anual a la nación el mes pasado que usaría el ejército contra el crimen organizado, que calificó como la mayor amenaza para la democracia y el desarrollo económico del país.

Los soldados saltaron de los vehículos y entraron en bloques de apartamentos mientras vehículos militares avanzaban por los suburbios de Riverlea y Westbury, en Johannesburgo.

Muchos residentes de Riverlea expresaron alivio al ver a los soldados desplegados para frenar la violencia que azota la comunidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Una residente, Pearl Hilma, dijo a The Associated Press que apoya la ofensiva "porque hay mucho pandillerismo, así como disparos todas las noches" en el vecindario.

Algunos de los edificios en el área están pintados de grafitis que denuncian el flagelo del crimen, y uno cerca de una escuela decía: "No a las armas, recen por nuestra comunidad".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

José Antonio Kast: país con finanzas debilitadas y crimen en avance
José Antonio Kast: país con finanzas debilitadas y crimen en avance

José Antonio Kast: país con finanzas debilitadas y crimen en avance

SLP

EFE

El mandatario chileno alertó sobre la situación económica y el aumento del narcotráfico en su primer mensaje público.

Gobierno de Estados Unidos abre nueva investigación comercial para aranceles
Gobierno de Estados Unidos abre nueva investigación comercial para aranceles

Gobierno de Estados Unidos abre nueva investigación comercial para aranceles

SLP

AP

La investigación incluye países como China, Unión Europea, México y Japón, entre otros.

Zorro rojo polizón llega a zoológico del Bronx en Nueva York
Zorro rojo polizón llega a zoológico del Bronx en Nueva York

Zorro rojo polizón llega a zoológico del Bronx en Nueva York

SLP

AP

Un zorro rojo de 5 kg fue encontrado en un buque de carga y ahora está bajo cuidado veterinario en el zoológico del Bronx.

Cofepris alerta venta ilegal de tirzepatida en México
Cofepris alerta venta ilegal de tirzepatida en México

Cofepris alerta venta ilegal de tirzepatida en México

SLP

El Universal

Eli Lilly México informó sobre la venta ilegal de tirzepatida sin prescripción médica ni autorización.