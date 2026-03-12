Sudáfrica combatirá violencia con militares
Johannesburgo.- Sudáfrica desplegó soldados el miércoles en las calles de la ciudad más grande del país en un esfuerzo por ayudar a la policía a combatir la violencia de las pandillas y la minería ilegal.
Fue el primer gran despliegue desde que el presidente Cyril Ramaphosa dijo en su discurso anual a la nación el mes pasado que usaría el ejército contra el crimen organizado, que calificó como la mayor amenaza para la democracia y el desarrollo económico del país.
Los soldados saltaron de los vehículos y entraron en bloques de apartamentos mientras vehículos militares avanzaban por los suburbios de Riverlea y Westbury, en Johannesburgo.
Muchos residentes de Riverlea expresaron alivio al ver a los soldados desplegados para frenar la violencia que azota la comunidad.
Una residente, Pearl Hilma, dijo a The Associated Press que apoya la ofensiva "porque hay mucho pandillerismo, así como disparos todas las noches" en el vecindario.
Algunos de los edificios en el área están pintados de grafitis que denuncian el flagelo del crimen, y uno cerca de una escuela decía: "No a las armas, recen por nuestra comunidad".
