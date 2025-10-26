logo pulso
Suman 7 muertos tras ataque armado en Guachochi, Chihuahua

Siete personas fallecieron en un violento suceso en Guachochi, Chihuahua. La Fiscalía trabaja en esclarecer los hechos.

Por El Universal

Octubre 26, 2025 06:38 p.m.
CHIHUAHUA, Chih., octubre 26 (EL UNIVERSAL).- La cifra de personas asesinadas en ataques armados la madrugada del domingo en Guachochi, subió a siete con siete personas lesionadas.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur informó que inició con los trabajos de investigación para esclarecer los homicidios de las siete personas.

De manera oficial detalló, que en primera instancia, las Bases de Operación Interinstitucional atendieron un reporte de la clínica del IMSS, en donde se informó sobre cinco personas fallecidas por heridas producidas por proyectil de arma fuego.

Se logró la identificación de tres de ellos:

Luis Ever C. P., de 44 años de edad

Alicia B. T., de 43 años de edad

Roberto R. R., de 39 años de edad.

Las otras dos personas fallecidas, son dos masculinos que permanecían hasta la tarde del domingo sin identificar.

Sobre los lesionados se informó que se trata de:

Blanca Rosa C. E., de 44 años

Sergio J. F., de 27 años

Eddy Omar F. M., de 25 años

L.D.B.T., de 2 años

Crishelen S. P., de 20 años

Jorge H. A., de 39 años

Jorge Humberto P. B., de 22 años de edad

Todos ellos presentaron heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

Además, se encontraron a dos personas sin vida sobre la carretera que conduce a la localidad de Yoquivo, a la altura del lugar conocido como El Lobito, las cuales fueron identificadas como Liborio L. C., de 25 años y María C. G., de 26 años de edad, quienes también presentaron heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con las indagatorias preliminares, algunos de los afectados circulaban a bordo de sus vehículos y otros caminaban por las colonias Turuseachi y El Lobito, cuando repentinamente fueron alcanzadas por los disparos de un enfrentamiento entre civiles armados.

Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales procesaron las escenas, en donde aseguraron una camioneta marca Chevrolet, línea Tahoe, modelo 2000, color arena, un vehículo marca Nissan, línea Sentra modelo 1987, de color rojo y una camioneta marca Dodge, línea Durango, modelo 2004, de color rojo, todos con impactos de bala en carrocería y cristales.

Los cuerpos de las personas fallecidas fueron trasladados al Servicio Médico Forense para realizar la necro cirugía de ley e iniciar los protocolos que permitan individualizar a las personas que permanecen sin identificar.

En tanto, las Bases de Operación Interinstitucional, mantienen el despliegue operativo para brindar seguridad a los habitantes y localizar a los probables responsables.

No se ha informado sobre el móvil de este hecho, ni tampoco sobre personas detenidas.

Suman 7 muertos tras ataque armado en Guachochi, Chihuahua
