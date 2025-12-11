Tailandia y Camboya, en combates

Surin, Tailandia.- Los renovados enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya no parecían remitir, mientras cientos de miles de personas desplazadas vivían en condiciones adversas y más personas se refugiaban en albergues temporales.

Reporteros de Associated Press en el lado tailandés de la frontera escucharon detonaciones.

Los intensos combates, provocados por disputas territoriales de larga data, se produjeron después de un enfrentamiento el domingo que hirió a dos soldados tailandeses y descarriló un alto al fuego impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien puso fin a cinco días de combates en julio.

Trump dijo que esperaba hablar por teléfono con los mandatarios de ambos países el jueves y expresó su confianza en que nuevamente persuadirá a las dos partes para detener los combates.

"Creo que puedo lograr que dejen de pelear. ¿Quién más puede hacer eso?" dijo Trump en un intercambio con reporteros.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, prometió continuar luchando y el poderoso presidente del Senado de Camboya, Hun Sen, prometió una respuesta feroz.

Más de una docena de personas han muerto en los últimos combates. Aproximadamente 400.000 personas han sido evacuadas mientras los combates continúan en cuatro provincias fronterizas.