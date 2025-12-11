logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Fotogalería

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Tailandia y Camboya, en combates

Por AP

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Tailandia y Camboya, en combates

Surin, Tailandia.- Los renovados enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya no parecían remitir, mientras cientos de miles de personas desplazadas vivían en condiciones adversas y más personas se refugiaban en albergues temporales.

Reporteros de Associated Press en el lado tailandés de la frontera escucharon detonaciones.

Los intensos combates, provocados por disputas territoriales de larga data, se produjeron después de un enfrentamiento el domingo que hirió a dos soldados tailandeses y descarriló un alto al fuego impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien puso fin a cinco días de combates en julio.

Trump dijo que esperaba hablar por teléfono con los mandatarios de ambos países el jueves y expresó su confianza en que nuevamente persuadirá a las dos partes para detener los combates.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Creo que puedo lograr que dejen de pelear. ¿Quién más puede hacer eso?" dijo Trump en un intercambio con reporteros.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, prometió continuar luchando y el poderoso presidente del Senado de Camboya, Hun Sen, prometió una respuesta feroz.

Más de una docena de personas han muerto en los últimos combates. Aproximadamente 400.000 personas han sido evacuadas mientras los combates continúan en cuatro provincias fronterizas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

María Corina Machado saluda a seguidores en Noruega tras recibir Premio Nobel de la Paz
María Corina Machado saluda a seguidores en Noruega tras recibir Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado saluda a seguidores en Noruega tras recibir Premio Nobel de la Paz

SLP

AP

María Corina Machado, reconocida por su lucha en Venezuela, emociona a sus seguidores en Noruega tras recibir el Premio Nobel de la Paz.

Gustavo Petro invita a Trump a Colombia para verificar operativos antinarcóticos
Gustavo Petro invita a Trump a Colombia para verificar operativos antinarcóticos

Gustavo Petro invita a Trump a Colombia para verificar operativos antinarcóticos

SLP

AP

Petro rechaza acusaciones de Trump y destaca acciones contra el narcotráfico en Colombia.

Excursionista atrapado en arenas movedizas rescatado en Parque Nacional Arches
Excursionista atrapado en arenas movedizas rescatado en Parque Nacional Arches

Excursionista atrapado en arenas movedizas rescatado en Parque Nacional Arches

SLP

AP

El equipo de Búsqueda y Rescate del condado de Grand logra liberar a un excursionista atrapado en arenas movedizas en Utah.

Estados Unidos incauta buque petrolero en Venezuela
Estados Unidos incauta buque petrolero en Venezuela

Estados Unidos incauta buque petrolero en Venezuela

SLP

AP

Trump anuncia incautación de buque petrolero en Venezuela en medio de tensiones