Takaichi, reelecta primera ministra

Tokio, Japón.- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, fue reelegida por el Parlamento el miércoles para formar su segundo gobierno tras la aplastante victoria electoral de la semana pasada, que espera le permita impulsar un giro de ultraderecha en la política del país. Se prevé que mantenga a todos los ministros anteriores.

Takaichi buscará aprovechar el simbolismo de la reelección, considerada una formalidad, para reforzar aún más a su gobernante Partido Liberal Democrático, mientras intenta capitalizar una supermayoría de dos tercios en la cámara baja, la más poderosa de las dos cámaras parlamentarias de Japón. Entre sus objetivos figuran un aumento del poder militar, más gasto público y el fortalecimiento de las políticas sociales conservadoras.

Tener el control de dos tercios de la cámara baja, de 465 escaños, permite al partido de Takaichi dominar los principales cargos en los comités de la cámara e impulsar leyes rechazadas por la cámara alta, donde la coalición gobernante encabezada por el PLD carece de mayoría.

Takaichi quiere reforzar la capacidad militar de Japón y las ventas de armas.

