Takaichi, reelecta primera ministra
Tokio, Japón.- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, fue reelegida por el Parlamento el miércoles para formar su segundo gobierno tras la aplastante victoria electoral de la semana pasada, que espera le permita impulsar un giro de ultraderecha en la política del país. Se prevé que mantenga a todos los ministros anteriores.
Takaichi buscará aprovechar el simbolismo de la reelección, considerada una formalidad, para reforzar aún más a su gobernante Partido Liberal Democrático, mientras intenta capitalizar una supermayoría de dos tercios en la cámara baja, la más poderosa de las dos cámaras parlamentarias de Japón. Entre sus objetivos figuran un aumento del poder militar, más gasto público y el fortalecimiento de las políticas sociales conservadoras.
Tener el control de dos tercios de la cámara baja, de 465 escaños, permite al partido de Takaichi dominar los principales cargos en los comités de la cámara e impulsar leyes rechazadas por la cámara alta, donde la coalición gobernante encabezada por el PLD carece de mayoría.
Takaichi quiere reforzar la capacidad militar de Japón y las ventas de armas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Reserva Federal mantiene tasas de interés en enero 2026
AP
El informe de empleo de enero mostró un repunte en contratación y baja en desempleo.
Consejo de Seguridad ONU exige alto al fuego permanente en Gaza
AP
Pakistán y otros países condenan asentamientos israelíes y llaman a respetar el derecho internacional en Cisjordania.
General Donovan se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas
AP
Funcionarios de Estados Unidos y Venezuela acordaron trabajar en lucha contra narcotráfico y terrorismo.