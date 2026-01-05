Temblor de magnitud 6.2 sacude el oeste de Japón
El oeste de Japón afectado por un sismo de magnitud 6.2
Tokio, 6 ene (EFE).- Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió este martes el oeste de Japón, detalló en un mensaje la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), sin que por el momento se haya activado la alerta por tsunami ni las autoridades hayan informado de daños materiales.
El sismo tuvo lugar a las 10:18 hora local (1:18 GMT) a unos diez kilómetros de profundidad y con epicentro en el este de la prefectura de Shimane, según la JMA, alcanzando el nivel 5 en la escala sísmica nipona (de 7 niveles y centrada en medir la agitación sobre la superficie y los potenciales daños).
