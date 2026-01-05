logo pulso
"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Temblor de magnitud 6.2 sacude el oeste de Japón

Por EFE

Enero 05, 2026 08:33 p.m.
Tokio, 6 ene (EFE).- Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió este martes el oeste de Japón, detalló en un mensaje la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), sin que por el momento se haya activado la alerta por tsunami ni las autoridades hayan informado de daños materiales.

El sismo tuvo lugar a las 10:18 hora local (1:18 GMT) a unos diez kilómetros de profundidad y con epicentro en el este de la prefectura de Shimane, según la JMA, alcanzando el nivel 5 en la escala sísmica nipona (de 7 niveles y centrada en medir la agitación sobre la superficie y los potenciales daños).

Reformas y atención a comunidades: claves de la diplomacia mexicana

Testigos reportan fuertes disparos cerca del palacio presidencial de Venezuela, originados por drones no autorizados.

Donald Trump expresa su postura ante las manifestaciones en Irán, donde más de 1.200 personas han sido detenidas.