Temen más de 500 muertos en Bengala

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

SYDNEY.- Se teme que más de 500 personas hayan muerto tras informes de que dos embarcaciones que transportaron a miembros de la perseguida minoría rohinya de Myanmar volcaron en la bahía de Bengala, informaron funcionarios el jueves.

Según la información preliminar, las dos embarcaciones salieron del estado occidental de Rakhine, en Myanmar, a finales del mes de junio con pasajeros en su mayoría rohinya, incluidos algunos llegados desde campamentos de refugiados al otro lado de la frontera con Bangladesh, de acuerdo con un comunicado de la Organización Internacional para las Migraciones y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

Una embarcación, que se cree transportaba a unas 250 personas, perdió contacto poco después de zarpar. Se cree que un segundo barco, que según informes llevaba a 280 personas a bordo, se hundió frente a la costa de Ayeyarwady, en Myanmar, el 8 de julio.

"Si bien los incidentes y las cifras de víctimas aún no han sido confirmadas oficialmente, ACNUR y la OIM están profundamente preocupados por una pérdida de vidas que podría ser devastadora", señalaron agencias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí