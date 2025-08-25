logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Fotogalería

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Tendrá UPSLP "cero tolerancia" ante presunta discriminación en críticas a canción

Confirma que aplica "debido proceso" a involucrados en comentarios desfavorables a canción de la institución

Por El Universal

Agosto 25, 2025 08:34 p.m.
A
Tendrá UPSLP "cero tolerancia" ante presunta discriminación en críticas a canción

Sin referencia directa al proceso para sancionar a un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) por críticas a una canción usada como identidad de la institución, la casa de estudios indicó que buscaba dar proceso a "expresiones vertidas en espacios digitales que no se apegan a dichos valores y que, en cambio, derivaron en comentarios ofensivos, discriminatorios y que incitan al desprecio hacia personas por motivos de género, condición, origen, fisonomía o situación económica".

En un comunicado, la UPSLP afirmó que tendrá "cero tolerancia" contra ese tipo de expresiones luego de haber recibido denuncias sobre ellas.

Se refiere a una serie de comentarios publicados en un chat privado de universitarios, en los que se virtieron críticas y burlas a un tema musical de la institución.

Aunque el comunicado no se refiere específicamente al caso indicó que no tolerará las faltas de respeto, discriminación o acoso. Aseveró que los señalamientos son antendidos "bajo el debido proceso" en apego a la normatividad institucional y con total objetividad y confidencialidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Señaló que las medidas adoptadas hasta ahora, que incluyen sesiones de un cuerpo colegiado con los involucrados, que estos denuncian como un mecanismo de amenaza y presión, buscan prevenir la repetición de conductas que generen violencia o exclusión.

Indicó que en la UPSLP "no hay espacio para expresiones que vulneren la convivencia ni el derecho a un ambiente libre de violencia".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tendrá UPSLP "cero tolerancia" ante presunta discriminación en críticas a canción
Tendrá UPSLP "cero tolerancia" ante presunta discriminación en críticas a canción

Tendrá UPSLP "cero tolerancia" ante presunta discriminación en críticas a canción

SLP

El Universal

Confirma que aplica "debido proceso" a involucrados en comentarios desfavorables a canción de la institución

La UNAM aprueba conferir doctorado honoris causa a 14 personalidades destacadas
La UNAM aprueba conferir doctorado honoris causa a 14 personalidades destacadas

La UNAM aprueba conferir doctorado honoris causa a 14 personalidades destacadas

SLP

El Universal

El Consejo Universitario de la UNAM aprueba la distinción a 14 personalidades nacionales y extranjeras

Donald Trump propone cambiar nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra
Donald Trump propone cambiar nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra

Donald Trump propone cambiar nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra

SLP

EFE

El presidente de Estados Unidos plantea la posibilidad de un cambio histórico en la denominación del departamento militar.

Ataque mortal a hospital en Gaza: periodistas y civiles fallecen
Ataque mortal a hospital en Gaza: periodistas y civiles fallecen

Ataque mortal a hospital en Gaza: periodistas y civiles fallecen

SLP

AP

Israel atacó con artillería uno de los principales hospitales en Gaza, provocando la muerte de periodistas y civiles.