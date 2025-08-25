Tendrá UPSLP "cero tolerancia" ante presunta discriminación en críticas a canción

Sin referencia directa al proceso para sancionar a un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) por críticas a una canción usada como identidad de la institución, la casa de estudios indicó que buscaba dar proceso a "expresiones vertidas en espacios digitales que no se apegan a dichos valores y que, en cambio, derivaron en comentarios ofensivos, discriminatorios y que incitan al desprecio hacia personas por motivos de género, condición, origen, fisonomía o situación económica".

En un comunicado, la UPSLP afirmó que tendrá "cero tolerancia" contra ese tipo de expresiones luego de haber recibido denuncias sobre ellas.

Se refiere a una serie de comentarios publicados en un chat privado de universitarios, en los que se virtieron críticas y burlas a un tema musical de la institución.

Aunque el comunicado no se refiere específicamente al caso indicó que no tolerará las faltas de respeto, discriminación o acoso. Aseveró que los señalamientos son antendidos "bajo el debido proceso" en apego a la normatividad institucional y con total objetividad y confidencialidad.

Señaló que las medidas adoptadas hasta ahora, que incluyen sesiones de un cuerpo colegiado con los involucrados, que estos denuncian como un mecanismo de amenaza y presión, buscan prevenir la repetición de conductas que generen violencia o exclusión.

Indicó que en la UPSLP "no hay espacio para expresiones que vulneren la convivencia ni el derecho a un ambiente libre de violencia".