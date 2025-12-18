TikTok firma acuerdo para vender operación en EE. UU. a Oracle, Silver Lake y MGX

SAN FRANCISCO (AP) — TikTok firmó un acuerdo para vender su operación en Estados Unidos a tres inversores estadounidenses --Oracle, Silver Lake y MGX-- lo que garantiza que la popular plataforma social de videos se mantenga en funcionamiento en el país.

Se tiene previsto que el acuerdo se concrete el 22 de enero, según un memorando interno al que The Associated Press tuvo acceso. El CEO de la compañía, Shou Zi Chew, afirmó en el memorando que ByteDance y TikTok han firmado acuerdos vinculantes con los tres inversores.

La nueva empresa conjunta de TikTok en Estados Unidos será propiedad en un 50% de un consorcio de nuevos inversores, incluyendo Oracle, Silver Lake y MGX con el 15% cada uno. Otro 30,1% será propiedad de afiliados de los inversionistas existentes de ByteDance y ByteDance conservará el 19,9%, según el memorando.

La empresa conjunta en Estados Unidos tendrá una nueva junta directiva integrada por siete miembros, la mayoría de ellos estadounidenses, de acuerdo con el memo. También estará sujeta a términos que "protejan los datos de los estadounidenses y la seguridad nacional de Estados Unidos".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los datos de los usuarios estadounidenses estarán almacenados localmente en un sistema gestionado por Oracle.

El algoritmo de TikTok —el ingrediente secreto que impulsa su adictivo feed de videos— será reentrenado con datos de usuarios estadounidenses para "garantizar que el feed de contenido esté libre de manipulación externa", según el memorando. La empresa conjunta también supervisará la moderación de contenido y las políticas dentro del país.

El acuerdo pone fin a varios años de incertidumbre sobre el destino de la popular plataforma en Estados Unidos. Después de que amplias mayorías bipartidistas en el Congreso aprobaron —y el presidente Joe Biden promulgó eventualmente— una ley para prohibir las operaciones de TikTok en Estados Unidos en caso de que no encontrara un nuevo propietario en lugar de la china ByteDance, la plataforma estaba programada a dejar de funcionar en enero de 2025. Y así fue durante varias horas.

Pero en su primer día en el cargo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para mantenerla en funcionamiento mientras su gobierno intentaba llegar a un acuerdo para la venta de la compañía.

Después se firmaron otras tres órdenes ejecutivas mientras Trump, sin una base legal clara, continuaba extendiendo el plazo para un acuerdo. La segunda fue en abril, cuando funcionarios de la Casa Blanca creían que estaban cerca de un pacto para escindir TikTok en una nueva empresa con propiedad estadounidense. Ese acuerdo se vino abajo cuando China dio marcha atrás luego del anuncio de aranceles del gobierno de Trump. La tercera llegó en junio y una más en septiembre, la cual Trump dijo que permitiría que TikTok continuara operando en Estados Unidos de una manera que cumpla con las preocupaciones de seguridad nacional.