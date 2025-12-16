Tiroteo en Aeropuerto Kennedy: Agente de Aduanas Dispara en Confrontación

NUEVA YORK (AP) — Un agente de Aduanas y Protección Fronteriza en servicio disparó su arma varias veces durante una confrontación con otro conductor el martes en una carretera de acceso al Aeropuerto Kennedy de Nueva York, informó la policía.

El agente de aduanas dijo a las autoridades que sacó su arma después de que el otro conductor lo atacó por un accidente de tráfico menor, según la policía de la Autoridad Portuaria.

No estaba claro si alguno de los disparos alcanzó algo. El otro conductor huyó del lugar después del tiroteo, según el agente de aduanas, quien resultó ileso.

El accidente de dos vehículos ocurrió poco antes de las 5 de la mañana cerca de las principales instalaciones de alquiler de autos del aeropuerto, en el enredo de carreteras y rampas que conducen a las terminales, edificios administrativos y áreas de carga del aeropuerto.

Las carreteras de JFK están actualmente sometidas a una importante remodelación y navegar por el laberinto de desvíos y cambios de tráfico ha sido una fuente de frustración y confusión para muchos conductores.

La Autoridad Portuaria no indicó si el agente de aduanas conducía un vehículo oficial. Su nombre no ha sido revelado.

La investigación provocó retrasos en el tráfico durante el trayecto matutino, pero esos problemas disminuyeron a medida que avanzaba la mañana.