Tiroteo en EU dejó 2 muertos

Providence, Rhode Island.- Un tiroteo en el edificio de ingeniería de la Universidad Brown el sábado dejó al menos dos personas muertas y ocho gravemente heridas, informó el alcalde de Providence, mientras las autoridades buscan a un sospechoso.

Los agentes registraron los edificios del campus de esta universidad de la Ivy League más de dos horas después de que se desatara la balacera, en el segundo día de solicitudes finales.

El sospechoso es un hombre vestido de negro, y la última vez que se le vio salía del edificio, indicó el policía Timothy O´Hara.

El alcalde Brett Smiley indicó que había una orden de guarecerse, y alentó a las personas que viven cerca del campus a permanecer en su interior y no regresar a casa hasta que se levante la orden.

"Tenemos todos los recursos disponibles" para encontrar al sospechoso, expresó Smiley.

En un principio, las autoridades universitarias le dijeron a los estudiantes y al personal que un sospechoso había sido detenido, pero posteriormente indicaron que no era así y que la policía aún buscaba a uno o más sospechosos, según las alertas emitidas a través del sistema de notificación de emergencias de la universidad.

"Aún estamos obteniendo información sobre lo que pasó, pero estamos diciéndole a las personas que cierran sus puertas y permanecen alerta", señaló John Goncalves, concejal de Providence, en cuya demarcación está el campus de Brown.

El tiroteo ocurrió cerca del edificio Barus & Holley, una estructura de siete pisos que alberga la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Física. Según el sitio web de la escuela, el edificio incluye más de 100 laboratorios, decenas de aulas y oficinas.

Los exámenes de diseño de ingeniería estaban aplicándose en el edificio cuando ocurrió el tiroteo. Estudiantes en un laboratorio cercano se escondieron debajo de los escritorios y apagaron las luces después de recibir una alerta sobre el tiroteo, narró Chiangheng Chien, un alumno de doctorado en ingeniería que estaba a una cuadra de la escena.

Se instó a los estudiantes a refugiarse bajo el techo mientras la policía respondía a la situación, y se le pidió al público que evitara el área. Un policía advirtió a los miembros de los medios de comunicación que se refugiaban en vehículos porque el área seguía siendo una escena con un hombre armado activo.

Según análisis de CNN, este año se han producido más de 70 tiroteos en escuelas de EU.