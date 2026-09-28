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Tiroteos en Sudáfrica dejan 27 muertos

Por EFE

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Tiroteos en Sudáfrica dejan 27 muertos
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      Nairobi, Kenia.- Dos tiroteos sucedidos en las últimas horas en Sudáfrica, en una taberna de la provincia de Gauteng y un local de ocio en la provincia del Cabo Occidental, provocaron la muerte de 17 y 10 personas, respectivamente, confirmó la Policía sudafricana.

      Según detalló en un comunicado divulgado en la red social X el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS), el primer incidente se produjo este sábado hacia las 21.30 hora local (19.30 GMT) en un bar del municipio del distrito de West Rand, cerca de Johannesburgo.

      Los equipos de emergencia declararon muertas en el lugar de los hechos a las 17 víctimas citadas, incluyendo 13 hombres y cuatro mujeres, mientras otras 15 personas sufrieron heridas de bala y fueron trasladadas a centros sanitarios.

      En otro comunicado en la misma plataforma, el SAPS informó del segundo tiroteo, que se produjo la pasada noche en el barrio de Lwandle, en la localidad de Strand, en el aérea metropolitana de Ciudad del Cabo.

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      Según el comunicado, hombres armados irrumpieron en un local de ocio y empezaron a disparar contra los clientes. Como consecuencia, cinco personas fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que otras cinco sucumbieron a las heridas en el hospital.

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