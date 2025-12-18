logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Fotogalería

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Toman medidas sin precedentes para Ucrania

Por AP

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Toman medidas sin precedentes para Ucrania

BRUSELAS.- Los líderes de la Unión Europea están a punto de intentar algo que nunca han probado antes. Las posibilidades de fracaso son significativas. Sus acciones esta semana podrían sentar precedentes peligrosos y un movimiento en falso podría socavar la confianza entre los 27 países miembros del bloque durante años.

En una cumbre que comienza el jueves, muchos de los líderes presionarán para que decenas de millas de millones de euros en activos rusos congelados en Europa se utilicen para satisfacer las necesidades económicas y militares de Ucrania durante los próximos dos años.

Ucrania está al borde de la bancarrota. El Fondo Monetario Internacional estima que requerirá un total de 137.000 millones de euros (160.000 millones de dólares) en 2026 y 2027. Debe obtener el dinero para la primavera. La UE se ha comprometido a reunir los fondos, de una forma u otra.

"Una cosa está muy clara", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los legisladores de la UE. "Tenemos que tomar la decisión de financiar a Ucrania durante los próximos dos años".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien presidirá la cumbre, prometiendo mantener a líderes negociando.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Assange acusa que Fundación Nobel impulsa "crímenes de guerra" en Venezuela
    Assange acusa que Fundación Nobel impulsa "crímenes de guerra" en Venezuela

    Assange acusa que Fundación Nobel impulsa "crímenes de guerra" en Venezuela

    SLP

    EFE

    Esto, luego de haber otorgado el Nobel de la Paz a la líder opositora

    EU sanciona al Cártel de Santa Rosa y a El Marro
    EU sanciona al Cártel de Santa Rosa y a El Marro

    EU sanciona al Cártel de Santa Rosa y a "El Marro"

    SLP

    El Universal

    Roma inaugura estación de metro bajo el Coliseo
    Roma inaugura estación de metro bajo el Coliseo

    Roma inaugura estación de metro bajo el Coliseo

    SLP

    AP

    Fotógrafo halla miles de huellas de dinosaurios
    Fotógrafo halla miles de huellas de dinosaurios

    Fotógrafo halla miles de huellas de dinosaurios

    SLP

    AP