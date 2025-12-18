Toman medidas sin precedentes para Ucrania

BRUSELAS.- Los líderes de la Unión Europea están a punto de intentar algo que nunca han probado antes. Las posibilidades de fracaso son significativas. Sus acciones esta semana podrían sentar precedentes peligrosos y un movimiento en falso podría socavar la confianza entre los 27 países miembros del bloque durante años.

En una cumbre que comienza el jueves, muchos de los líderes presionarán para que decenas de millas de millones de euros en activos rusos congelados en Europa se utilicen para satisfacer las necesidades económicas y militares de Ucrania durante los próximos dos años.

Ucrania está al borde de la bancarrota. El Fondo Monetario Internacional estima que requerirá un total de 137.000 millones de euros (160.000 millones de dólares) en 2026 y 2027. Debe obtener el dinero para la primavera. La UE se ha comprometido a reunir los fondos, de una forma u otra.

"Una cosa está muy clara", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los legisladores de la UE. "Tenemos que tomar la decisión de financiar a Ucrania durante los próximos dos años".

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien presidirá la cumbre, prometiendo mantener a líderes negociando.