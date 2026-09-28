Tormenta causa estragos

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Boston, Massachussetts.- Residentes de comunidades costeras en el noreste de Estados Unidos avanzaron laboriosamente por aguas crecidas por segundo día al tiempo que una potente tormenta azotaba la costa el domingo, dejando decenas de miles de viviendas sin electricidad.

Las marejadas anegaron vecindarios bajos en Nueva Jersey y las ráfagas de viento derribaron árboles en Long Island, Nueva York, dañando viviendas y tumbando postes de electricidad.

En la localidad costera de Sea Bright, Nueva Jersey, cada marea alta generó una nueva ronda de inundaciones. "No es como algo que ocurre una sola vez", comentó Caroline Virenius, cuyo garaje se llenó con unos 30 centímetros (un pie) de agua. "Se vuelve a mojar una y otra vez".

La tormenta de desplazamiento lento, que mató a un trabajador de la autoridad de vivienda de la ciudad de Nueva York cuando un árbol cayó, estaba prevista a merodear hasta el domingo con lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje peligroso hasta Nueva Inglaterra.

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Cantidades extremas de lluvia —más de 10 centímetros desde el viernes en algunos puntos de Nueva Jersey— combinadas con un océano embravecido provocaron niveles de inundación no vistos en casi una década en lugares acostumbrados a lidiar con el agua alta, dijeron residentes.

Numerosos vuelos fueron cancelados o retrasados a lo largo de la costa. Más de 250 vuelos habían sido cancelados en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston para finales de la mañana del domingo, cuando las ráfagas de viento alcanzaron 64 km/h (40 mph), según la Autoridad Portuaria de Massachusetts.