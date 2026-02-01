Tormenta de nieve azota el sur de Estados Unidos; cancelan miles de vuelos

logo pulso
Por El Universal

Febrero 01, 2026 05:23 p.m.
WASHINGTON, EU, febrero 1 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Una potente tormenta de nieve azotó los estados del sur de Estados Unidos, obligando a las autoridades a cancelar casi 2500 vuelos e interrumpiendo el tráfico en regiones poco acostumbradas a condiciones invernales extremas.

Esto ocurre aproximadamente una semana después de que una tormenta ártica azotara una amplia franja del país, causando la muerte de más de 100 personas y dejando a muchas comunidades aún con dificultades para afrontar la nieve y el hielo.

Fuertes nevadas cayeron en Carolina del Norte y estados vecinos el sábado, mientras que las autoridades instaron a los residentes a evitar las carreteras. Carolina del Norte y Carolina del Sur, así como partes de Georgia, el este de Tennessee y Kentucky, así como el sur de Virginia, emitieron alertas de tormenta invernal.

Carolina del Norte registró el sábado 750 accidentes de tráfico, según la policía, mientras que, en Gastonia, un tren chocó a alta velocidad contra un camión con remolque atascado en las vías, aplastándolo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La tormenta del fin de semana obligó a cancelar más de 1800 vuelos el sábado y el domingo en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas de Carolina del Norte, un importante centro de operaciones de American Airlines, según datos del rastreador de vuelos FlightAware. Más de 600 vuelos fueron cancelados el sábado en el Aeropuerto Internacional de Atlanta, el de mayor tráfico del mundo, mientras que unos 50 vuelos fueron cancelados en la madrugada del domingo.

Un ciclón costero en rápida expansión continuará trayendo nieve moderada a intensa, vientos fuertes y posibles ventiscas a Carolina del Norte y Carolina del Sur, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Una fuerte oleada de aire ártico traerá temperaturas bajo cero al sur de Florida el domingo por la mañana.

El sábado, Davis, Virginia Occidental, registró la temperatura más baja del territorio continental, con -33 grados Celsius (-29 grados Fahrenheit).

Alrededor de 156.000 clientes se quedaron sin electricidad la madrugada del domingo, principalmente en el sur, según poweroutage.us, siendo Misisipi, Tennessee y Luisiana los más afectados.

