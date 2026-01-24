Tormenta invernal provoca cancelación masiva de vuelos en Estados Unidos

OKLAHOMA CITY (AP) — Casi 12.000 vuelos en todo Estados Unidos, programados para el fin de semana, fueron cancelados cuando una monstruosa tormenta comenzó a causar estragos el sábado en gran parte del país, amenazando con cortar el suministro eléctrico durante días y cubrir de hielo a las principales carreteras.

Alrededor de 140 millones de personas, o más del 40% de la población del país, estaban bajo una alerta por tormenta invernal desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte de intensas nevadas generalizadas y una catastrófica tormenta de hielo desde el este de Texas hasta Carolina del Norte. Para el mediodía del sábado, se reportaron 0,6 centímetros (un cuarto de pulgada) de hielo en partes del sureste de Oklahoma, el este de Texas y porciones de Luisiana.

"Lo que realmente hace única a esta tormenta es que, justo después de ella, va a hacer mucho frío", explicó Allison Santorelli, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. "La nieve y el hielo se derretirán muy, muy lentamente y no desaparecerán pronto, y eso va a obstaculizar cualquier esfuerzo de recuperación".

Los gobernadores de más de una docena de estados alertaron sobre la llegada del mal tiempo declarando emergencias o instando a la ciudadanía a quedarse en casa.

"Por favor, usen estas horas finales para estar preparados, asegurarse de tener mantas, calor y comida para superar esta tormenta", declaró el sábado la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, en una conferencia de prensa. "Y todos los habitantes de Virginia deben mantenerse fuera de las carreteras desde esta noche, todo el domingo y al menos hasta la mañana del lunes".

La nieve cubrió las carreteras casi vacías en los suburbios al norte de Dallas. Hielo y aguanieve golpearon el norte de Texas durante la noche y se desplazaban hacia la parte central del estado el sábado. A media mañana del sábado, se había formado hielo en carreteras y puentes en un tercio de los condados de Mississippi.

Little Rock, Arkansas, quedó cubierta de nieve y aguanieve la mañana del sábado, lo que generó dudas en Chris Plank sobre si podría hacer un viaje de cinco horas a Dallas por trabajo el domingo. Aunque algo de nieve es normal, solo podía recordar tres tormentas de hielo en los últimos 20 años que había vivido en Little Rock, y el peligro le preocupaba.

"Todas las líneas eléctricas están sobre el suelo, por lo que no se necesita mucho para quedarse a oscuras", dijo Plank la mañana del sábado.

Los meteorólogos dicen que los daños, especialmente en las zonas afectadas por el hielo, podrían rivalizar con los causados por un huracán.

La tarde del sábado se reportaron alrededor de 120.000 cortes de energía en el camino de la tormenta invernal, entre ellos, alrededor de 56.000 en Texas, 36.000 en Luisiana y casi 10.000 en Nuevo México, según poweroutage.us.

En el condado de Shelby, Texas, cerca de la frontera con Luisiana, el hielo hacía que las ramas de los pinos se rompieran, derribando líneas eléctricas. Cerca de un tercio de los 16.000 residentes del condado estaban sin electricidad el sábado.

"Tenemos cientos de árboles caídos y muchas ramas en la carretera", dijo Stevie Smith, el comisionado del condado de Shelby, desde su camioneta. "Tengo a mi equipo despejando las carreteras tan rápido como podemos. Es mucho con lo que lidiar en este momento".

Todos los vuelos del sábado fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional Will Rogers en Oklahoma City, al igual que todos los del domingo por la mañana, mientras las autoridades planeaban reiniciar el servicio el domingo por la tarde en el aeropuerto más grande de Oklahoma.

A la 1 p.m. ET, más de 3.700 vuelos habían sido cancelados el sábado en todo el país, según la web de seguimiento de vuelos FlightAware. Casi 8.000 vuelos previstos para el domingo corrieron la misma suerte. Entre los aeropuertos más afectados estaban el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, el Aeropuerto Internacional de Nashville y el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas.

Después de azotar el sur, se prevé que la tormenta avance hacia el noreste, dejando alrededor de 30 a 60 centímetros (1 a 2 pies) de nieve desde Washington hasta Nueva York y Boston, según el servicio meteorológico.

"Por favor, si pueden evitarlo, no conduzcan, no viajen, no hagan nada que pueda ponerlos a ustedes o a sus seres queridos en peligro", dijo el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, el sábado. "En cambio, insto a todos los neoyorquinos que puedan a ponerse un suéter cálido, encender la televisión, ver ´Misión Imposible´ por décima vez, y sobre todo, a quedarse adentro".

Preparándose para la mayor tormenta de hielo en una década

Las autoridades de Georgia aconsejaron a los habitantes del norte del estado que se retiraran de las carreteras al atardecer del sábado y se prepararan para quedarse en casa al menos 48 horas.

Will Lanxton, el principal meteorólogo estatal, apuntó que Georgia podría enfrentar "quizás la mayor tormenta de hielo que hemos esperado en más de una década", seguida de temperaturas inusualmente frías.

"El hielo es un desafío completamente diferente a la nieve", señaló Lanxton. "Con el hielo, no puedes hacer nada. No puedes conducir sobre él. Es mucho más probable que derribe líneas eléctricas y árboles".

Las cuadrillas comenzaron a tratar las carreteras con salmuera después de la medianoche del sábado, con 1.800 trabajadores en turnos de 12 horas, manifestó el Comisionado del Departamento de Transporte de Georgia, Russell McMurry.

"Vamos a hacer lo que podamos para evitar que el hielo se adhiera a las carreteras", señaló. "Esto va a ser un desafío".

Temperaturas gélidas y hielo

La región del centro-norte de Estados Unidos experimentó sensaciones térmicas de hasta -40º Celsius (-40º Fahrenheit), lo que significa que se pueden producir congelaciones en apenas 10 minutos. La lectura de -38º C (-36º F) en Rhinelander, Wisconsin, la mañana del sábado, fue la más fría en casi 30 años.

En Minneapolis, había pasado la peor parte de una ola de frío extremo, pero los manifestantes que pedían el sábado que el ICE se fuera de Minnesota aún enfrentaban una temperatura exterior de -21 °C (-6 °F).

Trabajadores de The Orange Tent Project, una organización sin fines de lucro de Chicago que proporciona tiendas de campaña para el clima frío y otros suministros a personas sin hogar en toda la ciudad, salieron a ver cómo estaban aquellos que no buscaron o no pudieron buscar refugio.

"Viendo el pronóstico del tiempo, supe que teníamos que salir y hacer esto hoy", declaró el CEO Morgan McLuckie.

Cancelan ceremonias religiosas, el Mardi Gras y clases, Opry actúa sin público

Las iglesias oficiarán sus ceremonias dominicales a través de internet y el Grand Ole Opry en Nashville, Tennessee, decidió celebrar su actuación radiofónica del sábado por la noche sin público. En Luisiana, los desfiles de Carnaval fueron cancelados o reprogramados.

Los superintendentes escolares de Filadelfia y Houston anunciaron que las escuelas estarán cerradas el lunes.

Algunas universidades del sur cancelaron las clases también el lunes, entre ellas, la de Carolina del Norte en Chapel Hill y el campus principal de la Universidad de Mississippi en Oxford.

En todo el sureste, la gente aprovechó las cancelaciones para divertirse. En una colina fuera del edificio del Capitolio en Nashville, varios adultos en trineos y animales inflables de piscina se reían alegremente mientras se deslizaban en la nieve.

El gobierno se prepara para responder

El presidente Donald Trump dijo el viernes en redes sociales que su gobierno se está coordinando con autoridades estatales y locales y que la "FEMA está completamente preparada para responder", refiriéndose por sus siglas en inglés a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

Nueve estados han solicitado declaraciones de emergencia, según un documento informativo de la FEMA publicado el sábado. Las declaraciones pueden liberar recursos federales de emergencia. Trump aprobó el viernes declaraciones de emergencia para Carolina del Sur y Virginia, y las solicitudes de Arkansas, Kentucky, Luisiana, Maryland, Carolina del Norte, Tennessee y Virginia Occidental aún estaban pendientes hasta la mañana del sábado.

"Creo que hay dos partes de esta tormenta que la hacen única. Una es simplemente una amplia extensión de cobertura de este evento en cuanto a su superficie... Tenemos 2.000 millas de país que están siendo impactadas por la tormenta con nieve, aguanieve y lluvia helada", dijo Josh Weiss, meteorólogo del Centro de Predicción del Tiempo de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés). "La otra parte de esta tormenta que es realmente impresionante es lo que va a suceder justo después. Estamos viendo un frío extremo, un frío récord".