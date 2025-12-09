Tormenta provoca rescates en noroeste de Estados Unidos

Fuertes lluvias, ríos hinchados y rescates en medio de aguas crecidas ocurrieron el martes en el noroeste de Estados Unidos al golpear la primera de una serie de poderosas tormentas, informaron autoridades.

El servicio meteorológico pronosticó varios días de lluvias intensas en el oeste de Washington y el noroeste de Oregon, con la corriente en chorro transpacífica trayendo fuertes lluvias a lo largo de la costa y más de 30 centímetros (1 pie) de nieve en las Montañas Rocosas en el noroeste de Wyoming. Hay alertas de inundación vigentes con posibles inundaciones repentinas a lo largo de la costa y en las Cascadas hasta mediados de semana.

Los bomberos rescataron a dos personas que quedaron atrapadas por las aguas crecidas en un campamento en el área de Gold Bar, en el condado de Snohomish, al norte de Seattle, el lunes por la noche, reportó KOMO-TV. Los equipos utilizaron drones y embarcaciones de rescate acuático para alcanzarlos y llevarlos a un lugar seguro, dijeron las autoridades.

El Departamento de Manejo de Emergencias del Condado de Snohomish advirtió el martes por la mañana que los ríos en el condado seguían bajo advertencia de inundación, con el río Skykomish alcanzando un estado de inundación mayor en Gold Bar durante la noche.

La policía de Gold Bar indicó en redes sociales el lunes por la noche que los agentes estaban yendo de puerta en puerta en el vecindario de Moonlight Drive para advertir a los residentes sobre las inundaciones inminentes.

El Departamento de Transporte del Estado de Washington cerró la Interestatal 90 en dirección este en North Bend, a unos 50 kilómetros (unas 30 millas) al este de Seattle, debido a escombros que cubrían la carretera tras fuertes lluvias y viento, declaró Summer Derrey, una asistente de comunicaciones, el martes. La carretera reabrió el martes por la mañana.

La oficina del servicio meteorológico en Seattle indicó en redes sociales el martes por la mañana que el río atmosférico —un sistema de tormentas inusualmente fuerte— se desplazó hacia el sur, pero que la precipitación se movería nuevamente hacia el norte más tarde en el día, trayendo otra ronda de lluvias intensas y desbordando ríos.

Las autoridades de transporte de Portland advirtieron a los residentes que habrá lluvias intensas durante la hora pico del martes, con un mayor riesgo de accidentes automovilísticos debido al hidroplaneo o al conducir por carreteras inundadas.

Mientras tanto, se pronosticó que una tormenta de rápido movimiento que avanzaba hacia el este traería una variedad de clima invernal, incluyendo lluvia helada, vientos fuertes y nieve intensa.

"Definitivamente este es uno de esos fenómenos de clima invernal que vamos a tener, dependiendo de dónde te encuentres en las llanuras del norte aquí", dijo Ryan Dunleavy, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en las Ciudades Gemelas (St. Paul y Minneapolis).

Dakota del Norte estaba experimentando lluvia y lluvia helada, notó Connor Smith, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Bismarck. Gran parte del estado estaba bajo un aviso de no viajar debido a la lluvia helada y las carreteras resbaladizas. Algunas escuelas cerraron o pasaron a lecciones virtuales debido a las condiciones climáticas.

La mayor parte de Montana y las Dakotas estaban bajo una advertencia de vientos fuertes. Los vientos podrían soplar hasta 105 kph (65 mph) podrían dificultar el viaje y mover objetos no asegurados, decoraciones navideñas y nieve ya caída, indicó Smith.

Se espera que el clima invernal impacte el transporte vespertino en Minnesota y el noroeste de Wisconsin, comenzando el martes por la tarde y extendiéndose hasta la noche, señaló Dunleavy. Partes del centro y norte de Minnesota y el noroeste de Wisconsin tienen potencial para nieve intensa, con una mezcla invernal pronosticada a través del área metropolitana de las Ciudades Gemelas y el suroeste de Minnesota, con vientos potencialmente fuertes a seguir, sostuvo Dunleavy.

Los viajeros deberían darse tiempo extra para viajar, apunto. Se espera que la tormenta se dirija a la región de los Grandes Lagos para el miércoles.