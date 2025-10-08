Tormenta tropical Jerry se fortalece en el Atlántico

MIAMI (AP) — Priscilla perdió su estatus de huracán el miércoles mientras avanzaba por el Pacífico oriental cerca de México, mientras que se esperaba que la tormenta tropical Jerry se fortaleciera en el Atlántico al irse acercando a las Islas de Barlovento norteñas, según meteorólogos.

La fuerza de Priscilla casi alcanzó fuerza de categoría 3 el martes, pero se debilitó a tormenta tropical un día después con vientos máximos sostenidos de alrededor de 110 km/h (70 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

La tormenta estaba generando oleaje alto y fuertes vientos en Baja California Sur, que estaba bajo un aviso de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro. Se esperaban lluvias intensas e inundaciones repentinas a medida que la tormenta se desplazara a lo largo de la costa del Pacífico de México y durante el fin de semana en el suroeste de Estados Unidos, dijeron meteorólogos.

La tormenta se desplaza con dirección noroeste a 13 km/h (8 mph). Su vórtice se ubicaba a unos 335 kilómetros (205 millas) al oeste-suroeste de la punta sur de la península de Baja California, según los meteorólogos. El NHC dijo que el riesgo de inundaciones estaba aumentando debido a toda la lluvia que Priscilla estaba dejando caer mientras se dirigía más al norte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el Atlántico, la tormenta tropical Jerry tenía vientos máximos de 95 km/h (60 mph). Su vórtice estaba a unos 970 kilómetros (605 millas) al este-sureste de las Islas de Barlovento norteñas mientras se movía hacia el oeste-noroeste a 37 km/h (23 mph).

Los meteorólogos dijeron que se espera que Jerry se fortalezca gradualmente y podría convertirse en huracán para el fin de semana. Se prevé que el núcleo de la tormenta esté cerca o al norte de las Islas de Barlovento norteñas a fines de semana.

Desde el jueves hasta temprano el viernes, podrían caer de 5 a 10 centímetros (de 2 a 4 pulgadas) de lluvia en las Islas de Barlovento norteñas, lo que conlleva el riesgo de inundaciones repentinas. Un aviso de tormenta tropical estaba en efecto para Antigua, Barbuda y Anguila; San Cristóbal, Nieves y Montserrat; San Bartolomé y San Martín; Saba y San Eustaquio; y Guadalupe y las islas adyacentes.

En el Pacífico, mientras tanto, la tormenta tropical Octave se estaba debilitando y se ubicaba a unos 960 kilómetros (595 millas) al suroeste del extremo sur de la península de Baja California. Sus vientos máximos sostenidos eran de 75 km/h (45 mph) y se movía hacia el este-noreste a 19 km/h (12 mph). Octave, que no representaba amenaza para tierra, probablemente se disipará el jueves, dijeron meteorólogos.