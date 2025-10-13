Tormenta tropical Lorenzo se fortalece en el océano Atlántico
Vientos máximos de 85 km/h en la tormenta tropical Lorenzo
MIAMI (AP) — La tormenta tropical Lorenzo se fortaleció ligeramente el lunes en el océano Atlántico, pero aún no representa una amenaza para tierra, informaron los meteorólogos.
La tormenta se encontraba unos 1.895 kilómetros (1.180 millas) al oeste de las islas de Cabo Verde y tenía vientos máximos sostenidos de 85 km/h (50 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami. El meteoro se desplaza en dirección noroeste a 19 km/h (12 mph).
No había alertas ni advertencias costeras en efecto.
Se esperaba que la tormenta girara hacia el norte el martes, con una posible intensificación gradual a mediados de la semana, según los expertos. La trayectoria pronosticada hasta el sábado muestra que Lorenzo permanecerá en el océano y lejos de tierra.
