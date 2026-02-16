Tormentas pegan en el sureste de EEUU

Atlanta, Georgia.- Un sistema de tormentas azotó el sureste de Estados Unidos durante el fin de semana, provocando alertas de tornado en Mississippi y Luisiana antes de dirigirse a partes de Georgia y Florida, cuando la población del noreste del país por fin empezaba a tener un respiro luego de varias semanas de temperaturas extremadamente frías.

Algunas de las mayores tormentas en el sur del país se registraron cerca de Lake Charles, Luisiana, donde los fuertes vientos de una tormenta eléctrica volcaron un remolque para caballos y un carro alegórico de Mardi Gras, provocaron daños en una pasarela de embarque en un aeropuerto y arrojaron el toldo metálico de una casa contra líneas eléctricas.

El servicio meteorológico informó que postes de electricidad se partieron y cayeron cerca de las localidades de Jena, Cheneyville y Donaldsonville, en Luisiana.

No se registraron muertes ni lesiones graves, pero los reportes de daños llegaron al tiempo que el sistema de tormentas continuaba su trayectoria hacia partes del sur de Georgia y la franja noroeste de Florida, que estaban bajo un aviso de tornado.

Las tormentas provocaron algunos cortes de electricidad en el sur, pero no se acercaron a la enorme cantidad de cortes causados por las tormentas de hielo a finales del mes pasado en el norte de Mississippi y Nashville, Tennessee. Hacia la tarde del domingo, alrededor de 11.000 clientes se quedaron sin electricidad en Texas y más de 9.000 en el norte de Florida, según PowerOutage.us, que registra los cortes de electricidad en todo el país.

En tanto, el noreste de Estados Unidos empezaba a descongelarse tras un período de varias semanas de un frío inusualmente intenso.

Boston registró la semana pasada casi -14 grados Celsius (7 grados Fahrenheit) por debajo del promedio para febrero, y la ciudad se enfilaba a su invierno más frío en más de una década.

Boston seguía frío el domingo, pero los pronósticos de la semana indicaban temperaturas en aumento más cercanas al promedio estacional.

En la costa oeste, gran parte de California se preparaba para la llegada de una intensa tormenta invernal que se anticipa que traiga torrenciales tormentas eléctricas, fuertes vientos y nevadas a zonas montañosas. Jacob Spender, del Servicio Meteorológico Nacional en Sacramento, hizo un llamado a la población a tomar precauciones en los próximos días.