Tornados dejaron 2 muertos en EU

Kankakee, Illinois.- Fuertes tormentas generaron tornados que mataron al menos a dos personas en el noroeste de Indiana y arrasaron edificios en Illinois, informaron las autoridades el miércoles, mientras otra ronda de lluvias, granizo y vientos intensos avanzaba por la región.

Varias tormentas eléctricas supercelulares se desplazaron por el norte de Illinois y el noroeste de Indiana el martes, incluida una responsable de al menos cuatro tornados, según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional.

Las tormentas destrozaron ventanas, arrancaron techos y aplastaron vehículos en Kankakee, Illinois. Tablas de madera y otros escombros cubrían patios, calles y estacionamientos. Un centro de jardinería y paisajismo sufrió graves daños, y algunas partes quedaron completamente destruidas.

La tormenta generó un tornado que mató a una pareja de ancianos en su vivienda en Lake Village, en el noroeste de Indiana, informó el forense del condado de Newton, Scott McCord. Sus nombres no se han dado a conocer.

Equipos rescataron a algunas personas que quedaron atrapadas en sus viviendas dañadas, al menos 70 postes de servicios públicos fueron derribados y muchas carreteras eran intransitables, informaron las autoridades del condado Newton la mañana del miércoles.

En Kankakee, las tormentas también produjeron granizo excepcionalmente grande, de entre 7,6 a 12,7 centímetros (3 y 5 pulgadas) de diámetro. Una piedra de granizo de 15,2 centímetros (6 pulgadas) de diámetro podría haber establecido un nuevo récord estatal, informó el servicio meteorológico.

Un tornado tocó tierra cerca del recinto ferial de Kankakee antes de desplazarse hacia el noreste hasta el pequeño suburbio de Aroma Park, donde causó daños considerables, según la policía del condado Kankakee.