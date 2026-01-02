Tragedia en bar de los Alpes suizos: bengalas en champaña causan incendio mortal

CRANS-MONTANA, Suiza (AP) — Investigadores indicaron el viernes que creen que bengalas que ardían sobre botellas de champaña causaron el fatal incendio en un resort de esquí suizo cuando se acercaron demasiado al techo de un bar abarrotado de personas que celebraban la Nochevieja.

Las autoridades planean investigar si el material del techo, diseñado para amortiguar el sonido, cumplía con las regulaciones.

Las luces de bengala, que emiten una corriente de chispas hacia arriba, eran del mismo tipo que se encuentra comúnmente disponible para fiestas, de acuerdo con las autoridades.

Cuarenta personas murieron y otras 119 resultaron heridas en el incendio que arrasó con el concurrido bar Le Constellation en la estación de esquí de Crans-Montana, según las autoridades.

Una noche de celebración se convierte en tragedia

Entre la multitud estaba Axel Clavier, un joven de 16 años de París, quien dijo que sintió que se asfixiaba en el bar de los Alpes suizos donde momentos antes había estado celebrando el Año Nuevo con amigos y docenas de personas más.

El adolescente escapó del infierno, que se desató pasada la medianoche del jueves, rompiendo una ventana con una mesa. Pero alrededor de 40 asistentes a la fiesta murieron, incluyendo uno de sus amigos, víctimas de una de las peores tragedias en la historia de Suiza.

Muchos de los heridos tenían entre la adolescencia y los 25 años, según la policía.

Clavier contó a The Associated Press que "dos o tres" de sus amigos seguían desaparecidos horas después del desastre.

A última hora del jueves, los dolientes depositaron velas y flores en un monumento de recuerdo improvisado cerca del lugar de la tragedia. Cientos de personas más rezaron por las víctimas en la cercana Iglesia de Montana-Station.

El papa León XIV envió el viernes un telegrama al obispo de Sion para expresar sus condolencias y rezar para que "el Señor acoja a los fallecidos en su morada de paz y luz, y sostenga el ánimo de aquellos que sufren en sus corazones o en sus cuerpos".

En Instagram, una cuenta se llenó de fotos de personas que seguían desaparecidas, y en la que amigos y familiares suplicaban por pistas sobre el paradero de los desaparecidos.

"Tenemos numerosos relatos de acciones heroicas, se podría decir, de una solidaridad muy grande en ese momento", afirmó Mathias Reynard, jefe del gobierno regional de Valais, en declaraciones a la emisora de RTS el viernes. El mandatario elogió el trabajo de los servicios de emergencia al día siguiente del incendio, pero agregó que "en los primeros minutos fueron los ciudadanos —y en su mayoría jóvenes— quienes salvaron vidas con su valentía".

Camareras llegaron con bengalas encendidas

Clavier, el adolescente parisino, dijo que no vio cómo comenzó el fuego, pero sí vio llegar a las camareras con botellas de champaña con bengalas encendidas.

Dos mujeres contaron a la cadena francesa BFMTV que estaban en el interior cuando vieron a un camarero llevando a una compañera a hombros cuando la mujer sostenía una bengala encendida en una botella. Las llamas se propagaron rápidamente y causaron el colapso del techo de madera, agregaron.

Una de ellas describió una estampida de gente que trataba de escapar del club nocturno, ubicado en un sótano, subiendo por una estrecha escalera y saliendo por una puerta angosta.

Otro testigo que habló con BFMTV contó que la gente rompía las ventanas para huir del fuego, algunas con heridas graves, y que padres en pánico acudieron al lugar en sus autos para ver si sus hijos estaban atrapados dentro.

Gianni Campolo, un suizo de 19 años que estaba de vacaciones en Crans-Montana, corrió al bar para ayudar a los equipos de emergencias tras recibir una llamada de un amigo que había escapado del infierno. Describió escenas con personas atrapadas tendidas en el piso, con lesiones graves y quemaduras.

"He visto el horror y no sé qué podría ser peor que esto", afirmó en declaraciones a TF1.

La gravedad de las quemaduras ha dificultado la identificación de los cadáveres, lo que ha requerido que las familias entreguen muestras de ADN a las autoridades. En algunos casos, las carteras y cualquier documento de identificación en su interior se convirtieron en cenizas en las llamas.

Emanuele Galeppini, un prometedor golfista italiano de 17 años que competía internacionalmente, aparece en la lista oficial como uno de los ciudadanos italianos desaparecidos. Su tío Sebastiano Galeppini dijo a la agencia de noticias italiana ANSA que su familia está esperando las pruebas de ADN, aunque la Federación Italiana de Golf en su sitio web anunció que había fallecido.

El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, señaló que 13 ciudadanos italianos resultaron heridos y seis seguían desaparecidos hasta el mediodía del viernes. El nombre de Galeppini estaba en la lista de personas desaparecidas.

Con pistas de esquí de gran altitud, a unos 3.000 metros (casi 9.850 pies), en el corazón de los picos nevados y bosques de pinos de la región de Valais, Crans-Montana es una de las principales sedes del circuito de la Copa del Mundo. También es sede del European Masters cada agosto.