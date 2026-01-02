logo pulso
Inicia programa de descuentos en el Predial de Soledad

Por Redacción

Enero 02, 2026 01:18 p.m.
A
Inicia programa de descuentos en el Predial de Soledad

Este viernes 2 de enero, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez registró un exitoso inicio del programa "Contribuyente Cumplido 2026", con una amplia participación ciudadana desde las primeras horas del día para aprovechar el 15 por ciento de descuento vigente durante el mes de enero.

La elevada afluencia motivó la apertura de las cajas recaudadoras desde las seis de la mañana, priorizando la atención a adultos mayores para evitar tiempos prolongados de espera y reafirmar una política de cercanía con las familias y sectores vulnerables, como lo ha instruido el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Durante esta primera jornada, la planeación permitió una atención ágil y accesible, gracias a la habilitación de nueve puntos de cobro en distintas zonas del municipio: la Presidencia Municipal; las oficinas de Catastro en Blas Escontría 832 y Negrete 106-A; los Parques Urbanos de Villas de San Francisco; Quintas de la Hacienda; La Sierra; el Instituto de la Juventud en avenida Bellavista 1049, así como los módulos de Catastro Móvil en Bodega Aurrera de Jardines del Valle y el Salón de Usos Múltiples de la colonia La Virgen.

De manera complementaria, el Ayuntamiento mantiene habilitado el pago en línea a través del sitio https://servicios.municipiosoledad.gob.mx/public/predial, ampliando las opciones de cumplimiento y reforzando una atención cercana, oportuna y accesible para todos los sectores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La Dirección de Catastro reiteró que continúan vigentes los descuentos especiales para personas con discapacidad, jubiladas, pensionadas, afiliadas al INAPAM y mayores de 60 años, como parte de una política sensible orientada a apoyar la economía familiar.

Galindo destaca alta afluencia en arranque del predial 2026

El Ayuntamiento habilitó módulos, bancos y pago en línea para facilitar el trámite.

SLP

Redacción

