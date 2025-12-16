Tragedia en Gaza: muertes y destrucción por lluvias torrenciales

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Los palestinos en Gaza luchaban el martes por recuperarse de las lluvias torrenciales que azotaron el enclave durante días, inundaron campamentos para desplazados, derrumbaron edificios gravemente dañados por la guerra y dejaron al menos 12 muertos, entre ellos, un bebé de dos semanas.

El aguacero, en el que cayeron más de 150 mililitros (9 pulgadas) de lluvia en algunas partes de Gaza durante la última semana, convirtió los caminos de tierra en lodo e inundó tiendas en campamentos para personas desplazadas.

El Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, dijo el martes que el bebé de dos semanas murió de hipotermia como resultado del clima. El bebé fue llevado al hospital hace unos días y trasladado a cuidados intensivos, pero falleció el lunes.

En la Ciudad de Gaza, un hombre murió el martes después de que una casa dañada durante los ataques israelíes se viniera abajo debido a las fuertes lluvias, según el Hospital Shifa.

Miembros de la familia al-Hosari dijeron que 30 personas vivían en el edificio, pero solo nueve estaban en casa cuando colapsó. El hombre que murió era un trabajador que había venido a reparar las paredes, dijeron. Cinco personas resultaron heridas.

El Ministerio de Salud dijo que las diez personas restantes fallecieron la semana pasada, también por el derrumbe de edificios debido a la lluvia y los fuertes vientos.

Los trabajadores de emergencia advirtieron a las personas que no se congregaran en edificios dañados debido al riesgo de derrumbe, aunque gran parte del territorio ha sido reducido a escombros, por lo que hay pocos lugares para escapar de la lluvia. En julio, el Centro de Satélites de las Naciones Unidas estimó que casi el 80% de los edificios en Gaza han sido destruidos o dañados.

“Cuando escuchamos las noticias de que hay una tormenta, toda nuestra vida cambia, comenzamos a pensar en dónde quedarnos, a dónde ir, dónde poner nuestros colchones y mantas, y dónde mantener a nuestros hijos seguros y abrigados”. afirmó Mohammed Gharableh, un padre desplazado de la ciudad sureña de Rafah.

“En cada tormenta como esta, el agua penetra en nuestras tiendas, y nuestros colchones y mantas se empapan”, agregó.

En Israel, las áreas cercanas a Gaza recibieron de 60 mm a 160 mm (2 a 6 pulgadas) de lluvia en la última semana, según el Servicio Meteorológico de Israel, lo cual, en algunos casos, es más del doble de la cantidad promedio de lluvia para esta época del año.

Los grupos de ayuda dicen que, a pesar de dos meses de alto el fuego, no ha llegado suficiente material de refugio a Gaza para ayudar a los palestinos a enfrentar el invierno. Las cifras del Ejército israelí publicadas recientemente sugieren que no se ha cumplido con la estipulación del alto el fuego de permitir la entrada de 600 camiones de ayuda a Gaza al día, aunque Israel pone en duda ese hallazgo.

La gran mayoría de los dos millones de personas en Gaza han sido desplazadas, y la mayoría vive en vastos campamentos de tiendas que se extienden a lo largo de la costa, o se instalan entre los cascos de edificios dañados. Los edificios carecen de infraestructura adecuada para inundaciones y las personas usan fosas sépticas cavadas cerca de las tiendas como baños.

El organismo militar israelí encargado de coordinar la ayuda a Gaza, llamado COGAT, dijo que cerca de 270.000 tiendas y lonas han ingresado a Gaza en los últimos meses, así como artículos de invierno, equipos de refugio y suministros de saneamiento.

Pero algunos grupos de ayuda desmintieron las cifras y dijeron que se necesitan desesperadamente más suministros, especialmente artículos de invierno.

Shelter Cluster, una coalición internacional de proveedores de ayuda liderada por el Consejo Noruego para Refugiados, dijo la semana pasada que ha rastreado solo 68,000 tiendas que han ingresado a Gaza a través de la ONU, organizaciones no gubernamentales y varios países. Muchas de ellas no están aisladas adecuadamente para el invierno, afirma.