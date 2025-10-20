Tragedia en Hong Kong: Avión de carga se sale de pista y cae al mar

HONG KONG (AP) — Un avión de carga se salió de la pista en Hong Kong y cayó al mar al aterrizar, causando la muerte de dos personas, informaron las autoridades.

El Boeing 747, operado por la aerolínea turca ACT Airlines, estaba aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong alrededor de las 3:50 de la mañana, proveniente de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, según las autoridades. La aerolínea había arrendado el avión a Emirates, una aerolínea de larga distancia con sede en Dubái.

Cuatro miembros de la tripulación en el avión fueron rescatados y llevados al hospital. Las autoridades señalaron que dos personas en un vehículo terrestre del aeropuerto, que había caído al mar, murieron.

Emirates indicó que el carguero Boeing 747, con el número EK9788, fue arrendado con tripulación y operado por la aerolínea de carga turca ACT Airlines. En los arrendamientos con tripulación, la compañía que suministra el avión también se encarga de la tripulación, el mantenimiento y el seguro. Emirates indicó que no había carga a bordo.

Emisoras locales de Hong Kong mostraron la aeronave parcialmente sumergida justo al borde del malecón del aeropuerto. La parte delantera y la cabina del avión eran visibles por encima del agua, pero la cola parecía haberse desprendido.

Dos barcos, posiblemente con rescatistas a bordo, fueron detectados cerca de la aeronave.

El incidente ocurrió en la pista norte del Aeropuerto Internacional de Hong Kong, uno de los más concurridos de Asia. Esa pista permaneció cerrada, al tiempo que las otras dos pistas del aeropuerto continúan operando.

El aeropuerto fue construido en terrenos ganados al mar al unir dos islas más pequeñas al norte de la isla Lantau de Hong Kong en el Mar del Sur de China, en la desembocadura del río Perla. El borde de la pista norte se encuentra a sólo unos cientos de metros del agua, y las otras dos pistas están aún más cerca.

El Departamento de Aviación Civil de Hong Kong señaló en un comunicado que estaba dando seguimiento con la aerolínea y otras partes involucradas en el incidente.

Emirates, la aerolínea de larga distancia con sede en Dubái, es conocida por sus vuelos de pasajeros que salen del Aeropuerto Internacional de Dubái, el más concurrido del mundo para viajes internacionales.

Sin embargo, también opera un próspero negocio de carga desde el Aeropuerto Internacional Al Maktoum en Dubai World Central, el segundo aeropuerto del emirato donde planea una mejora de 35.000 millones de dólares en la próxima década. El vuelo de ACT Airlines había despegado del aeropuerto Al Maktoum, conocido como DWC.

Emirates, propiedad de un fondo soberano de la ciudad-Estado, señaló en su informe anual más reciente que había añadido dos Boeing 747 arrendados con tripulación "para atender la creciente demanda de clientes". Emirates tiene alrededor de 260 aviones en su flota, la mayoría Boeing 777 o Airbus A380 de dos pisos.