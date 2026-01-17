logo pulso
Tragedia en Pongau: Cinco esquiadores fallecen en avalanchas en Austria

Equipos de rescate despliegan operativo en Salzburgo tras tragedia de avalanchas en Pongau.

Por AP

Enero 17, 2026 06:58 p.m.
A
VIENA (AP) — Cinco esquiadores murieron el sábado en un par de avalanchas en la región de Pongau, en Salzburgo, al oeste de Austria, informaron las autoridades.

Cuatro esquiadores fallecieron en un deslizamiento de nieve en el Valle de Gastein, al sur de la ciudad de Salzburgo, el cual arrastró a siete personas. Dos personas resultaron heridas —una de gravedad— y una tercera escapó ilesa, informó la agencia de noticias APA.

"Esta tragedia demuestra dolorosamente lo grave que es la situación actual de avalanchas", señaló Gerhard Kremser, jefe del servicio de rescate de montaña de Pongau, quien destacó que hubo "claras y repetidas advertencias" sobre el riesgo de avalanchas.

Cuatro helicópteros de rescate, equipos de rescate alpino con de perros de la Cruz Roja, y un equipo de intervención fueron enviados rápidamente al lugar.

Unos 90 minutos antes, una esquiadora murió luego de quedar sepultada bajo una avalancha en la zona cercana de Bad Hofgastein, a una altitud de unos 2.200 metros (7.200 pies), informó APA.

