Tribunal avala que el cuñado de Felipe VI puede disfrutar salidas de prisión

Un tribunal español confirmó este lunes que Iñaki Urdangarín, cuñado del rey de España, podrá hacer salidas periódicas de la prisión donde está encarcelado desde el 18 de junio de 2018 por varios delitos de corrupción.



El objetivo de esas salidas es hacer voluntariado en una organización no gubernamental dedicada a tareas sociales, actividad que desarrolla dos veces a la semana y ocho horas cada jornada en un centro de discapacitados intelectuales de Madrid.



La Fiscalía se había opuesto al permiso de un juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid (centro de España) con el argumento de que el recluso no reúne los requisitos legales para recibir permisos de salida, sobre todo porque no ha cumplido la cuarta parte de la condena.



Urdangarin, casado con Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, cumple una condena de cinco años y diez meses en la cárcel de Brieva (provincia de Ávila, centro).



Sin embargo, la Audiencia Provincial de Ávila rechazó el recurso de la Fiscalía al considerar que hay otros presupuestos para conceder otros permisos, como la baja peligrosidad del recluso o si hay riesgos de fuga.



Urdangarín fue condenado por malversación, prevaricación, fraude a la Administración pública, dos delitos fiscales y tráfico de influencias por un caso de corrupción que generó gran expectación social en España.



El cuñado de Felipe VI salió por vez primera de prisión el 19 de septiembre pasado, después de que un juzgado de vigilancia penitenciaria estimara una solicitud de su abogado, una decisión que también generó polémica.



El juzgado le prohibió "terminantemente" que mantenga cualquier comunicación con sus familiares en el horario establecido de salidas, fijadas con el único fin de llevar a cabo la actividad de voluntariado.