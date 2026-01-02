Tribunal de Pakistán dicta cadena perpetua a periodistas y exmilitares por disturbios

Un tribunal de la capital de Pakistán condenó el viernes a cadena perpetua a siete personas, entre ellas, tres periodistas, dos youtubers y dos oficiales retirados del ejército, tras declararlos culpables de incitar a la violencia durante los disturbios ocurridos en 2023 y de difundir el odio contra las instituciones estatales.

Un juez del tribunal antiterrorista, Tahir Abbas Sipra, anunció el veredicto en Islamabad tras completar los juicios realizados en ausencia.

Ninguno de los acusados estuvo presente en el tribunal. Han vivido en el extranjero tras dejar el país para evitar el arresto.

Entre los condenados se encuentran el exeditor Shaheen Sehbai, los periodistas Sabir Shakir y Moeed Pirzada, los youtubers Wajahat Saeed Khan y Haider Raza Mehdi, y los oficiales retirados del ejército Adil Raja y Akbar Hussain.

Según la orden del tribunal, los cargos contra los hombres se derivan de los disturbios violentos que estallaron en mayo de 2023 tras el arresto del ex primer ministro Imran Khan en un caso de corrupción.

En aquel momento, miles de seguidores de Khan atacaron instalaciones militares, incendiaron propiedades gubernamentales, saquearon la residencia de un alto oficial del ejército y dañaron el edificio de Radio Pakistán, administrado por el estado.

Khan también fue acusado en 2024 de incitar a la violencia contra objetivos militares y gubernamentales. Él ha negado las acusaciones. Fue expulsado del poder por sus oponentes políticos a través de un voto de censura en el Parlamento en abril de 2022.

Según la fiscalía, los siete hombres, conocidos por apoyar públicamente a Khan, habían incitado a la gente a la violencia durante los disturbios del 9 de mayo de 2023, cuando los manifestantes atacaron instalaciones militares, porque Khan culpó repetidamente de su destitución a Estados Unidos y al ejército de Pakistán.

El gobierno de Estados Unidos, el ejército paquistaní y el primer ministro Shehbaz Sharif, quien reemplazó a Khan tras su destitución, han negado las acusaciones.

Sabir Shakir, quien presentaba un popular programa de televisión en ARY TV antes de dejar Pakistán, dijo el viernes a The Associated Press que estaba al tanto de su condena. Afirmó que no estaba en el país cuando la policía lo acusó de alentar la violencia.

"El fallo en mi contra y contra otros no es más que una victimización política", afirmó. Dijo que viajó a Arabia Saudí antes de los disturbios en una peregrinación a La Meca y luego fue a Reino Unido, donde solicitó asilo político tras concluir que podría enfrentar lo que describió como "casos inventados" si regresaba a Pakistán.

Shakir manifestó que el tribunal llevó a cabo el juicio en contra suya y de los demás sin escuchar los argumentos de su abogado, y que se le impusieron dos cadenas perpetuas tras el juicio realizado en ausencia.

Hasta el momento, no se ha podido contactar a los otros hombres condenados para obtener sus comentarios.

Según la orden del tribunal, los siete hombres tienen derecho a presentar apelaciones en un plazo de siete días. El tribunal también ordenó que la policía los arreste y los traslade a prisión si regresan a Pakistán.

Defensores de los derechos humanos y representantes de sindicatos de periodistas afirman que la libertad de expresión es cada vez menor en Pakistán, donde los medios han enfrentado crecientes restricciones en los últimos años. El gobierno de Sharif manifestó su apoyo a la libertad de expresión, pero señala que los youtubers y periodistas también deben adherirse a principios éticos y periodísticos básicos.