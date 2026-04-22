Tribunal federal bloquea ley que exige identificación a agentes migración en California

LOS ÁNGELES (AP) — Un tribunal federal de apelaciones emitió el miércoles una orden que bloquea una ley de California que exigía que los agentes federales de inmigración porten una identificación, un fallo que representa un nuevo golpe a los intentos del estado por limitar las agresivas tácticas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump.

Tribunal federal bloquea ley de identificación para agentes migratorios en California

El gobierno federal argumentó que la medida pondría en riesgo la seguridad de los agentes, que enfrentan acoso, doxing --publicación de datos personales en línea-- y violencia, además de que violaba la Constitución debido a que el estado buscaba regular directamente al gobierno federal.

Un panel de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del 9.º Circuito emitió una orden judicial mientras se resuelve la apelación. Ya había impedido que la ley entrara en vigor.

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La decisión podría tener repercusiones en otros estados que han impulsado sus propias medidas para restringir a los agentes de inmigración.

La medida fue una de dos importantes iniciativas aprobadas por el estado a finales del año pasado con el objetivo de poner freno a los agentes federales luego de una amplia campaña contra la inmigración ilegal en el sur de California en junio pasado. La otra ley habría prohibido que la mayoría de los agentes del orden lleven el rostro cubierto. Los activistas han expresado su preocupación por la participación de agentes enmascarados en redadas en lugares de trabajo o en arrestos en lugares públicos, a menudo sin mostrar una identificación.

El gobierno federal impugnó ambas medidas ante los tribunales en noviembre pasado.

Un juez federal bloqueó la prohibición del uso de cubiertas faciales en febrero, después de determinar que discriminaba al gobierno federal porque no se aplicaba a los patrulleros de la policía estatal. La ley contemplaba excepciones para agentes encubiertos, equipo de protección como mascarillas N95 o equipo táctico, así como otras situaciones en las que no llevar el rostro cubierto ponga en riesgo el operativo. Ese mismo juez permitió que la ley de identificación visible se mantuviera vigente.

Argumentos y postura del tribunal sobre la ley de identificación

En una audiencia de apelación el 3 de marzo, abogados del Departamento de Justicia sostuvieron que la ley de California que exige portar una identificación tenía como objetivo regular al gobierno federal, en violación de la Cláusula de Supremacía de la Constitución.

El tribunal de apelaciones coincidió por unanimidad y señaló en la opinión escrita del juez Mark J. Bennett que la ley "intenta regular directamente a Estados Unidos en el desempeño de sus funciones gubernamentales". El panel estuvo conformado por dos jueces designados al cargo por Trump --Bennett y Daniel P. Collins-- y la designada por el expresidente Barack Obama, Jacqueline H. Nguyen.

Abogados de California argumentaron que la ley se aplicaba por igual a todos los agentes del orden sin discriminar al gobierno de Estados Unidos, y que los estados podían aplicar a los agentes federales leyes de "aplicación general". También sostuvieron que la ley era importante para atender preocupaciones de seguridad pública.

Es más probable que las personas ataquen a los agentes en defensa propia si no portan una identificación visible que informe al público que se trata de fuerzas del orden, afirmaron abogados de California en un escrito.

"Esta confusión ha hecho que agentes federales de las fuerzas del orden sean confundidos con delincuentes y viceversa, creando un grave riesgo de daño para los agentes del orden y los miembros del público", escribieron.

El FBI emitió un informe en octubre de 2025 en el que advertía que el aumento en las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) había dado origen a "actores criminales que se hacen pasar por agentes del ICE para cometer delitos violentos", señalaron los abogados de California.

Los jueces del tribunal de apelaciones indicaron que no tomaron en cuenta los factores de seguridad pública porque el gobierno federal ha demostrado que la iniciativa violaría sus derechos constitucionales, y que "todos los ciudadanos tienen interés en defender la Constitución".

Cuando un tribunal inferior anuló la prohibición al uso de coberturas faciales de California, dejó abierta otra vía para lograr el mismo objetivo. Los jueces en ese caso habían indicado que estarían más dispuestos a aceptar una ley que prohibiera el uso de coberturas faciales para todos los agentes del orden, no solo para los miembros de agencias federales. Un nuevo proyecto de ley en California intenta reactivar las restricciones al uso de coberturas faciales al aplicarlas también a los patrulleros estatales.

Pero la opinión de la corte de apelaciones indica una postura más estricta en cuanto a la capacidad del gobierno estatal para regular a los agentes federales.

"La Cláusula de Supremacía prohíbe que los estados promulguen una ley que regule directamente las operaciones federales, incluso si la ley regula las operaciones estatales de la misma manera", escribieron los jueces.

El primer fiscal federal adjunto Bill Essayli publicó en la red social X que la decisión fue una "enorme victoria legal".

La oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, señaló que están revisando la orden.

"El gobierno de Trump se ha salido ampliamente de los límites de la práctica normal, desplegando a agentes enmascarados y sin identificación para llevar a cabo operativos de inmigración, pese a los riesgos que estas tácticas suponen para la seguridad pública y las libertades civiles básicas", indicó la oficina de Bonta en un comunicado.