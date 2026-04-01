Tropas de Chad llegan a Haití para combatir pandillas

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Las primeras tropas extranjeras vinculadas a una nueva fuerza de represión de pandillas llegaron a Haití para ayudar a combatir la actual ola de violencia, informó la nueva misión en un comunicado dado a conocer el miércoles.

Fuerza internacional inicia operaciones contra pandillas en Haití

Un equipo del país centroafricano de Chad se encuentra en Puerto Príncipe, la capital de Haití, al igual que Jack Christofides, representante especial de la fuerza, quien fue desplegado a solicitud del gobierno haitiano, según el comunicado publicado en la red social X.

No se dieron a conocer más detalles y un portavoz de la fuerza no respondió a un mensaje en busca de información adicional.

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ONU y Chad apoyan misión contra violencia en Haití

El equipo de Chad llegó después de que funcionarios de Naciones Unidas sostuvieron una reunión con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, para discutir la colaboración con la Oficina de Apoyo de la ONU en Haití, la cual ha puesto a disposición de la nueva misión espacio residencial y de oficina, atención médica, suministros, agua, electricidad, combustible, movilidad terrestre y aérea y demás asistencia.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó a finales de septiembre un plan para autorizar una fuerza de 5.550 integrantes que se tiene previsto que ayude a transformar a una fuerza multinacional liderada por Kenia en Haití, la cual se mantuvo en operación a pesar de la falta de personal y fondos.

La fuerza de represión de pandillas tendrá la facultad de arrestar a presuntos miembros de pandillas, algo que la misión previa no tenía.

Las pandillas controlan aproximadamente el 90% de la capital y extensas franjas de territorio en la región central del país.

Según las estadísticas más recientes de la ONU, más de 5.500 personas murieron en todo Haití y más de 2.600 resultaron heridas entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026. La violencia de pandillas también ha desplazado a más de 1,4 millones de personas en un país de casi 12 millones de habitantes.