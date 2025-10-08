Tropas de la Guardia Nacional arriban a Chicago en medio de controversia

Las primeras tropas de la Guardia Nacional enviadas a Chicago por orden del presidente Donald Trump llegaron el martes a un centro de entrenamiento del Ejército fuera de la ciudad, en el episodio más reciente de la batalla política y legal con funcionarios demócratas sobre el plan del mandatario de enviar elementos federales a varias ciudades de Estados Unidos.

Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente republicano ha enviado o hablado del envío de tropas a diez ciudades, incluidas Portland, Oregon; Baltimore; Memphis, Tennessee; el Distrito de Columbia; Nueva Orleans; y las ciudades californianas de Oakland, San Francisco y Los Ángeles.

Aquí está la situación actual:

Las tropas llegan a Chicago mientras el gobernador de Illinois contraataca

The Associated Press vio personal militar con uniformes con el parche de la Guardia Nacional de Texas en el Centro de Reserva del Ejército en Elwood, a 88 kilómetros (55 millas) al suroeste de Chicago.

El gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, ha dicho que unos 300 de los soldados de la Guardia del estado serían federalizados y desplegados en la tercera ciudad más grande del país, junto con otros 400 de Texas.

"El gobierno federal no se ha comunicado con nosotros de ninguna manera sobre sus movimientos de tropas", dijo Pritzker a los periodistas el miércoles en Chicago. "No puedo creer que tenga que decir ´movimientos de tropas´ en una ciudad estadounidense, pero de eso estamos hablando aquí".

Pritzker ha denunciado el plan de Trump de poner tropas en el terreno, diciendo en una demanda que es "ilegal y peligroso".

Trump afirma que las tropas son necesarias para reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias y reprimir el crimen.

Hay programada una audiencia judicial para el jueves sobre una solicitud de Illinois y Chicago para declarar ilegal el despliegue de la Guardia.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Illinois también ha demandado a Trump y al Departamento de Seguridad Nacional, alegando que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y varios de los líderes de las agencias han desatado una campaña de violencia e intimidación contra manifestantes pacíficos y periodistas durante las protestas afuera de un centro de detención del ICE en Broadview, Illinois.

Agentes federales han disparado repetidamente gases lacrimógenos, bolas de pimienta y otros proyectiles hacia las multitudes en la instalación, que se encuentra a unos 19 kilómetros (12 millas) al oeste de Chicago. Al menos siete personas han enfrentado cargos federales después de ser arrestadas en esos enfrentamientos.

Guerra de palabras

A medida que aumentan las tensiones, también lo hace la retórica.

En una publicación en Truth Social el miércoles, Trump dijo que Pritzker y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, "deberían estar en la cárcel por no proteger a los oficiales de ICE". No quedaba clara la queja de Trump.

La Casa Blanca no comentó al respecto.

Johnson dijo en la red social X: "Esta no es la primera vez que Trump intenta arrestar injustamente a un hombre negro. No me voy a ninguna parte".

Pritzker también dijo que no se echaría atrás.

"Trump ahora está pidiendo el arresto de representantes electos que controlan su poder", escribió el gobernador en X. "¿Qué más queda en el camino hacia el autoritarismo total?".

Aún no hay tropas en Portland

Trump también quiere enviar tropas de la Guardia a Portland, pero aún no se han desplegado, ya que se libra una batalla al respecto en los tribunales.

Un tribunal de apelaciones ha programado argumentos para el jueves en el intento del gobierno de superar el fallo de un tribunal inferior que bloquea el despliegue de la Guardia en Portland.

Oregon quiere evitar que la Guardia llegue a la ciudad más grande del estado para abordar las protestas en una instalación de procesamiento de inmigración allí. Pero Trump ha centrado su atención en la ciudad, llamando a Portland una "zona de guerra".

La gobernadora demócrata de Oregon, Tina Kotek, dijo que se reunió el martes con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y le dijo que no hay "insurrección" en el estado.

"Oregon está unido contra la vigilancia militar en nuestras comunidades", dijo Kotek.

El alcalde de Seattle, Bruce Harrell, firmó el miércoles una orden ejecutiva que afirma la independencia de su departamento de policía en caso de cualquier "despliegue unilateral de la Guardia Nacional" y prometiendo un sistema de informes para presuntos abusos por parte de soldados y agentes federales.

Las tropas podrían llegar a Memphis esta semana

Los miembros de la Guardia no han sido oficialmente desplegados en Memphis, pero el jefe de policía de la ciudad dijo al consejo de la ciudad el martes que podrían llegar para el viernes.

A diferencia de Chicago y Portland, los militares serían bienvenidos por el gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, quien ha dicho que las tropas serán juramentadas por el Servicio de Alguaciles Federales para "desempeñar un papel de apoyo crítico" para las fuerzas del orden locales.

La semana pasada, el secretario de Defensa, Pete Hegseth; la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y el subdirector de despacho de la Casa Blanca, Stephen Miller, reunieron a miembros de un grupo de trabajo federal de aplicación de la ley que comenzó a operar en Memphis como parte del plan de lucha contra el crimen de Trump.