Tropas europeas llegan a Groenlandia

NUUK, Groenlandia.- Tropas de varios países europeos siguen llegando a Groenlandia el jueves en una muestra de apoyo a Dinamarca, luego que las conversaciones entre representantes de Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos destacaron un "desacuerdo fundamental" sobre el futuro de la isla ártica.

Dinamarca el miércoles anunció que aumentará su presencia militar en Groenlandia, al tiempo que los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se preparaban para reunirse con representantes de la Casa Blanca en Washington. Varios socios europeos, incluidos Francia, Alemania, el Reino Unido, Noruega, Suecia y los Países Bajos, comenzaron a enviar números simbólicos de tropas ya el miércoles o prometieron hacerlo en los próximos días.

El traslado de tropas tiene la intención de mostrar unidad entre los europeos y enviar una señal al presidente Donald Trump de que una toma de control estadounidense de Groenlandia no es necesaria, ya que la OTAN en conjunto puede salvar la seguridad de la región ártica ante el creciente interés ruso y chino.

"Los primeros elementos militares franceses ya están en camino" y "otros seguirán", anunció el miércoles el presidente francés Emmanuel Macron, cuando las autoridades francesas informaron que unos 15 soldados franceses de la unidad de infantería de montaña ya estaban en Nuuk para un ejercicio militar.

Alemania desplegará un equipo de reconocimiento de 13 personas en Groenlandia, informó su Ministerio de Defensa.

El jueves, el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, dijo que la intención era "establecer una presencia militar más permanente con una mayor contribución danesa", según el medio danés DR. Agregó que los soldados de varios países de la OTAN estarán en Groenlandia en un sistema de rotación.

El canciller danés Lars Løkke Rasmussen, acompañado por su homóloga groenlandesa Vivian Motzfeldt, indicó que persiste un "desacuerdo fundamental" sobre Groenlandia con Trump tras sostener conversaciones muy esperadas con el vicepresidente, JD Vance y Marco Rubio.