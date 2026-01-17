Trump amenaza a Europa con aranceles por Groenlandia
Estados Unidos impondría gravámenes de hasta 25 % a países de la OTAN.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles de hasta 25 % a ocho países europeos miembros de la OTAN, entre ellos Alemania y Reino Unido, por respaldar la soberanía de Groenlandia frente a sus planes de anexión de la isla.
Trump anunció que, a partir del 1 de febrero, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia deberán pagar un arancel inicial de 10 % sobre todos los productos exportados a Estados Unidos, el cual aumentará a 25 % en junio de 2026, si no se alcanza un acuerdo para la compra de Groenlandia.
El mandatario acusó a estos países de interferir en la región y sostuvo que Washington ha "subvencionado" durante años a la Unión Europea al no imponer gravámenes comerciales. "Es hora de que Dinamarca devuelva lo recibido", afirmó.
Las amenazas provocaron rechazo dentro del propio Partido Republicano. Senadores como Thom Tillis y Jeanne Shaheen advirtieron que esta postura daña a Estados Unidos, a sus empresas y a sus aliados, además de beneficiar a adversarios como Rusia y China. Otros legisladores republicanos calificaron la medida de innecesaria y autoritaria.
Desde Europa, líderes comunitarios alertaron que los aranceles podrían deteriorar gravemente las relaciones transatlánticas y provocar una espiral económica negativa. La Comisión Europea advirtió que el bloque responderá de forma unida y coordinada, mientras que el Parlamento Europeo analiza congelar acuerdos comerciales con Washington.
