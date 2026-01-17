Trump amenaza con aranceles a países europeos por oponerse al control de Groenlandia por EEUU

Unidos y la OTAN.

La resistencia ha ido creciendo en Europa a las ambiciones de Trump, aun cuando varios países del continente aceptaron sus aranceles del 15% el año pasado para preservar una relación económica y de seguridad con Washington.

"Importante para todo el mundo"

La mañana del sábado, cientos de personas desafiaron temperaturas cercanas a la congelación, lluvia y calles heladas para manifestarse en Nuuk, la capital de Groenlandia, en apoyo de su propio autogobierno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Miles de personas también marcharon en Copenhague, muchas de ellas portando la bandera de Groenlandia. Algunas llevaban carteles con lemas como "Hagamos que Estados Unidos sea inteligente de nuevo" y "Manos fuera".

"Esto es importante para todo el mundo", dijo la manifestante danesa Elise Riechie a The Associated Press mientras sostenía las banderas danesa y groenlandesa. "Hay muchos países pequeños. Ninguno de ellos está en venta".

Las manifestaciones ocurrieron horas después de que una delegación bipartidista de legisladores estadounidenses, en una visita a Copenhague, buscara tranquilizar a Dinamarca y Groenlandia sobre su apoyo.

Ejercicios de entrenamiento de la OTAN

El general de división danés Søren Andersen, líder del Comando Ártico Conjunto, dijo a la AP que Dinamarca no espera que el ejército estadounidense ataque Groenlandia, o cualquier otro aliado de la OTAN, y que recientemente se desplegaron tropas europeas en Nuuk para entrenamiento de defensa ártica.

Dijo que el objetivo no es enviar un mensaje al gobierno de Trump, aunque la Casa Blanca no ha descartado tomar el territorio por la fuerza.

"No entraré en la parte política, pero diré que nunca esperaría que un país de la OTAN ataque a otro país de la OTAN", declaró a bordo de un buque militar danés atracado en Nuuk. "Para nosotros, para mí, no se trata de enviar señales. En realidad, se trata de entrenar unidades militares, trabajando junto con aliados".

El ejército danés organizó una reunión de planificación el viernes en Groenlandia con aliados de la OTAN, entre los que estaba Estados Unidos, para analizar la seguridad ártica en el flanco norte de la alianza ante una posible amenaza rusa. Los estadounidenses también fueron invitados a participar en la Operación Resistencia Ártica en Groenlandia en los próximos días, dijo Andersen.

En sus dos años y medio como comandante en Groenlandia, Andersen dijo que no ha visto ningún buque de combate chino o ruso, a pesar de que Trump afirmó que estaban frente a la costa de la isla.

Pero en el improbable caso de que las tropas estadounidenses usen la fuerza en suelo danés, Andersen confirmó que los soldados daneses tienen la obligación de contraatacar.

"Casi ningún aliado mejor" para Estados Unidos que Dinamarca

Trump ha sostenido que China y Rusia tienen sus propios diseños sobre Groenlandia y sus vastas reservas inexploradas de minerales críticos. Afirmó recientemente que cualquier cosa que no sea la isla ártica en manos de Estados Unidos sería "inaceptable".

El presidente ha usado los aranceles como una herramienta para obtener lo que quiere sin tener que recurrir a acciones militares. El viernes, en la Casa Blanca, relató cómo había amenazado a los aliados europeos con aranceles a productos farmacéuticos e insinuó la posibilidad de hacerlo nuevamente.

"Puede que haga lo mismo con Groenlandia", dijo Trump.

Después de que Trump siguiera adelante, el representante republicano de Nebraska, Don Bacon, dijo que "el Congreso debe recuperar las autoridades arancelarias" para que no se utilicen únicamente a discreción de un presidente.

Dinamarca dijo esta semana que aumentaría su presencia militar en Groenlandia en cooperación con aliados.

"No hay casi ningún aliado mejor para Estados Unidos que Dinamarca", afirmó el senador demócrata de Delaware Chris Coons mientras visitaba Copenhague con otros miembros del Congreso. "Si hacemos cosas que hagan que los daneses cuestionen si podemos ser considerados un aliado de la OTAN, ¿por qué otro país querría ser nuestro aliado o creería en nuestras declaraciones?"