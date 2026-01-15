Trump amenaza con desplegar tropas en Minneapolis por protestas

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves con invocar una ley de 1807 y desplegar tropas para sofocar las persistentes protestas contra los agentes federales que fueron enviados a Minneapolis para participar en una enorme operación migratoria.

La amenaza se hizo un día después de que un hombre fue herido de bala por un agente de inmigración que fue atacado con una pala y un palo de escoba. Ese tiroteo aumentó aún más el miedo y la ira que se sienten en toda la ciudad desde que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mató a tiros a Renee Good.

Pese a las objeciones de gobernadores, Trump ha amenazado repetidamente con invocar la rara vez empleada Ley de Insurrección para desplegar al ejército o federalizar a la Guardia Nacional para llevar a cabo labores policiales a nivel nacional. En 2020, por ejemplo, amenazó con utilizar la ley para sofocar las protestas que se originaron tras la muerte de George Floyd a manos de agentes de la policía de Minneapolis. También ha amenazado en los últimos meses con invocar la ley para combatir las protestas contra su batida de inmigración.

"Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley e impiden que los agitadores profesionales y los insurrectos ataquen a los patriotas del ICE, que sólo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la Ley de Insurrección, como muchos presidentes lo han hecho antes que yo, y pondré fin rápidamente a la farsa que está teniendo lugar en ese otrora gran estado", escribió Trump en redes sociales.

Los presidentes han invocado la Ley de Insurrección en más de una veintena de ocasiones, la más reciente por el mandatario George W. Bush en 1992 para poner fin a los disturbios en Los Ángeles. En esa ocasión, las autoridades locales solicitaron la asistencia.

"Hago un llamado directo al presidente: bajemos la temperatura. Ponga fin a esta campaña de represalias. Esto no es lo que somos", pidió el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, en una publicación en la red social X.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, respondió a la publicación de Trump diciendo que recurriría a los tribunales para impugnar cualquier despliegue. También ya presentó una demanda para tratar de detener la ampliación de operativos por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que dice haber realizado más de 2.500 arrestos desde el 29 de noviembre.

La operación creció de tamaño cuando el ICE, una agencia que pertenece al DHS, envió a 2.000 agentes y funcionarios a la zona a principios de enero.

Protestas, gas lacrimógeno y otro tiroteo

El humo llenó las calles las calles de Minneapolis el miércoles por la noche cerca del lugar del más reciente tiroteo mientras agentes federales con máscaras antigás y cascos lanzaban gas lacrimógeno hacia una pequeña multitud, y los manifestantes respondían arrojando piedras y petardos.

Estas escenas de protesta se han vuelto comunes en las calles de Minneapolis desde que un agente federal mató a tiros a Renee Good el 7 de enero. Los agentes han sacado a personas de autos y hogares y han sido confrontados por transeúntes enojados que exigen que se vayan.

"Esta es una situación imposible en la que nuestra ciudad se encuentra actualmente y, al mismo tiempo, estamos tratando de encontrar una manera de avanzar para mantener a las personas seguras", declaró el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

La Unión Americana de Libertades Civiles de Minnesota presentó una demanda a nombre de tres personas que dijeron que fueron interrogadas o detenidas en los últimos días. La denuncia señala que dos son somalíes y uno es hispano; los tres son ciudadanos estadounidenses. La demanda busca poner fin a lo que la ACLU describe como una práctica de encasillamiento racial y arrestos sin orden judicial. El gobierno no comentó de inmediato sobre el caso.

Demandas similares se han presentado en Los Ángeles y Chicago y, a pesar de su éxito inicial, han perdido fuerza durante el proceso de apelación. En Chicago, por ejemplo, una jueza ordenó el año pasado que un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza le presentara informes diarios después de que medios de comunicación y manifestantes interpusieron una demanda en la que afirmaban que los agentes usaban fuerza excesiva para sofocar las protestas. Sin embargo, un tribunal de apelaciones puso fin a los reportes diarios sólo tres días después.

Tiroteo tras persecución

En un comunicado que describe los eventos que llevaron al tiroteo del miércoles, el DHS dijo que agentes federales detuvieron a una persona de Venezuela que estaba ilegalmente en Estados Unidos. La persona se alejó en un vehículo y chocó contra un auto estacionado para posteriormente intentar escapar a pie, según el DHS.

Después de que los agentes alcanzaron a la persona, otras dos personas llegaron desde un apartamento cercano y los tres comenzaron a atacar al agente, añadió el departamento.

"Temiendo por su vida y su seguridad mientras era emboscado por tres individuos, el agente realizó un disparo para defender su vida", dijo el DHS. El enfrentamiento tuvo lugar a unos 7,2 kilómetros (4,5 millas) del lugar en donde Good fue asesinada.

El jefe de policía Brian O´Hara dijo que el hombre herido se encontraba hospitalizado con una lesión que no pone en peligro su vida. La versión de O´Hara sobre lo sucedido coincidió en gran medida con la del DHS, que luego dijo que los otros dos hombres también eran de Venezuela y estaban ilegalmente en Estados Unidos.

El FBI informó que varios vehículos del gobierno sufrieron daños y algunos objetos fueron robados del interior de los autos cuando los agentes respondieron al tiroteo. Dio a conocer fotografías en donde se pueden ver ventanas rotas y grafitis con insultos. La agencia ofreció una recompensa de hasta 100.000 dólares por información que conduzca al arresto de los responsables. La oficina del FBI en Minneapolis no respondió de momento a mensajes en busca de más detalles.

Cambios en las escuelas

Las Escuelas Públicas de St. Paul, con más de 30.000 estudiantes, declararon que comenzarían a ofrecer una opción de aprendizaje en línea para los estudiantes que no se sientan cómodos asistiendo a la escuela. Las escuelas estarán cerradas hasta el jueves de la próxima semana para preparar esas adaptaciones.

Las Escuelas Públicas de Minneapolis, que tienen una matrícula similar, también están ofreciendo aprendizaje remoto temporal. La Universidad de Minnesota comenzará un nuevo período la próxima semana con diferentes opciones, dependiendo de la clase.