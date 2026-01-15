Trump amenaza con usar la Ley de Insurrección para poner fin a protestas en Minneapolis

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves con invocar una ley de 1807 y desplegar tropas para sofocar las protestas contra los agentes federales enviados a Minneapolis para realizar redadas migratorias.

La amenaza se hizo un día después de que un hombre fuera herido de bala por un agente de inmigración que fue atacado con una pala y un palo de escoba. Ese tiroteo aumentó aún más el miedo y la ira que se sienten en toda la ciudad desde que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mató a tiros a Renee Good, una mujer de 37 años.

Trump ha amenazado repetidamente con invocar la Ley de Insurrección, una ley que rara vez se utiliza, para desplegar al ejército o federalizar la Guardia Nacional para hacer labores policiales a nivel nacional, a pesar de las objeciones de los gobernadores.

"Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley e impiden que los agitadores profesionales y los insurrectos ataquen a los patriotas del ICE, que sólo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la Ley de Insurrección, como muchos presidentes han hecho antes que yo, y pondré fin rápidamente a la farsa que está teniendo lugar en ese otrora gran estado", escribió Trump en redes sociales.

Los presidentes han invocado la Ley de Insurrección más de dos docenas de veces, la más reciente en 1992 por el presidente George H.W. Bush para poner fin a los disturbios en Los Ángeles. En esa ocasión, las autoridades locales solicitaron la asistencia.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, respondió a la publicación de Trump diciendo que impugnaría cualquier despliegue en los tribunales. También ya presentó una demanda para tratar de detener la ampliación de operativos por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que dice haber realizado más de 2.000 arrestos en el estado desde principios de diciembre. El ICE es una agencia del DHS.

"Hago un llamado directo al presidente: bajemos la temperatura. Detenga esta campaña de represalia. Esto no es lo que somos", dijo en X el gobernador demócrata, Tim Walz.

Protestas, gas lacrimógeno y otro tiroteo

En Minneapolis, el humo llenó las calles el miércoles por la noche cerca del lugar del tiroteo más reciente, mientras agentes federales con máscaras antigás y cascos lanzaban gas lacrimógeno a una pequeña multitud, y los manifestantes lanzaban piedras y fuegos artificiales.

Estas escenas de protesta se han vuelto comunes en las calles de Minneapolis desde que un agente federal mató a tiros a Renee Good el 7 de enero. Los agentes han sacado a personas de autos y hogares y han sido confrontados por transeúntes enojados que exigen que se vayan.

"Esta es una situación imposible en la que nuestra ciudad se encuentra actualmente y al mismo tiempo estamos tratando de encontrar una manera de avanzar para mantener a las personas seguras, proteger a nuestros vecinos, mantener el orden", dijo el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

La Unión Americana de Libertades Civiles de Minnesota presentó una demanda en nombre de tres personas que dijeron haber sido interrogadas o detenidas en los últimos días. La demanda dice que dos son somalíes y uno es hispano; los tres son ciudadanos estadounidenses. La demanda busca poner fin a lo que la ACLU describe como una práctica de encasillamiento racial y arrestos sin orden judicial. El gobierno no comentó de inmediato.

Tiroteo tras persecución

En un comunicado que describe los eventos que llevaron al tiroteo del miércoles, el DHS dijo que agentes federales detuvieron a una persona de Venezuela que estaba ilegalmente en Estados Unidos. La persona se alejó en un vehículo y chocó contra un auto estacionado para entonces huir a pie, según el DHS.

Después de que los agentes alcanzaron a la persona, otras dos personas llegaron desde un apartamento cercano y los tres comenzaron a atacar al agente, añadió el departamento.

"Temiendo por su vida y seguridad mientras era emboscado por tres individuos, el agente realizó un tiro para defender su vida", dijo el DHS. El enfrentamiento tuvo lugar a unos 7,2 kilómetros (4,5 millas) de donde Good fue asesinada.

El jefe de policía Brian O'Hara dijo que el hombre herido estaba en el hospital con una lesión que no pone en peligro su vida. La versión de O'Hara sobre lo sucedido coincidió en gran medida con la del DHS, que luego dijo que los otros dos hombres también eran de Venezuela y estaban ilegalmente en Estados Unidos.

Cambios en las escuelas

Las Escuelas Públicas de St. Paul, con más de 30.000 estudiantes, declararon que comenzarían a ofrecer una opción de aprendizaje en línea para los estudiantes que no se sientan cómodos asistiendo a la escuela. Las escuelas estarán cerradas la próxima semana hasta el jueves para prepararse para esas adaptaciones.

Las Escuelas Públicas de Minneapolis, que tienen una matrícula similar, también están ofreciendo aprendizaje remoto temporal. La Universidad de Minnesota comenzará un nuevo período la próxima semana con diferentes opciones dependiendo de la clase.

Funcionario dice que el agente que mató a Good resultó herido

Jonathan Ross, el agente del ICE que mató a Good, sufrió una hemorragia interna en el torso durante el encuentro, dijo un funcionario del DHS a The Associated Press.

El funcionario habló con la AP bajo condición de anonimato para poder informar sobre la condición médica de Ross. La persona no proporcionó detalles sobre la gravedad de las lesiones, y el departamento no respondió a preguntas sobre el alcance de la hemorragia, exactamente cómo sufrió la lesión, cuándo fue diagnosticada o su tratamiento médico.

Good fue asesinada después de que tres agentes del ICE rodearon su camioneta SUV en una calle nevada a unas pocas cuadras de su casa. Un video de una transeúnte muestra a un agente ordenándole a Good que abra la puerta y agarrando la manija del vehículo. Cuando el coche comienza a avanzar, Ross, de pie al frente, levanta su arma y dispara al menos tres tiros a corta distancia. Da un paso atrás mientras la SUV avanza y gira.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho que Ross fue golpeado por el vehículo y que Good estaba usando su vehículo como un arma, una afirmación que ha sido profundamente criticada por funcionarios de Minnesota.

Chris Madel, abogado de Ross, se negó a comentar sobre cualquier lesión.