Trump añade su cumpleaños a los días de entrada gratuita en parques nacionales

WASHINGTON (AP) — El Servicio de Parques Nacionales ofrecerá entrada gratuita a los residentes de Estados Unidos en el cumpleaños del presidente Donald Trump el próximo año, que también coincide con el Día de la Bandera, pero eliminará este beneficio para el Día de Martin Luther King Jr. y el Día de la Emancipación.

La nueva lista de días de entrada gratuita para los estadounidenses es el ejemplo más reciente de cómo el gobierno de Trump minimiza la historia de los derechos civiles de Estados Unidos mientras promueve la imagen, el nombre y el legado del presidente.

El año pasado, la lista de días gratuitos incluía el Día de Martin Luther King Jr. y el Día de la Emancipación —que es el 19 de junio— pero no el 14 de junio, el cumpleaños de Trump.

La nueva política de entrada gratuita entrará en vigor el 1 de enero. Fue uno de los diferentes cambios anunciados por el Servicio de Parques a finales del mes pasado e incluye tarifas de entrada más altas para los visitantes internacionales.

Los otros días de entrada gratuita a los parques en 2026 son el Día de los Presidentes, el Día de los Caídos, el Día de la Independencia, el Día de la Constitución, el Día de los Veteranos, el cumpleaños del presidente Theodore Roosevelt (27 de octubre) y el aniversario de la creación del Servicio de Parques (25 de agosto).

Eliminar el Día de Martin Luther King Jr. y el Día de la Emancipación, que conmemora el día de 1865 cuando los últimos estadounidenses esclavizados fueron emancipados, elimina dos de los días festivos de derechos civiles más prominentes de la nación.

Algunos líderes de derechos civiles expresaron su oposición al cambio cuando la noticia comenzó a difundirse el fin de semana.

"El racismo crudo y descarado apesta hasta el cielo", escribió en las redes sociales Cornell William Brooks, profesor de la Escuela Kennedy de Harvard y expresidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), refiriéndose a la nueva política.

Kristen Brengel, portavoz de la Asociación de Conservación de Parques Nacionales, dijo que, aunque las administraciones presidenciales han ajustado los días gratuitos en el pasado, la eliminación del Día de Martin Luther King Jr. es particularmente preocupante. Por un lado, el día se ha convertido en una fecha popular de servicio para grupos comunitarios que utilizan el acceso gratuito para realizar proyectos de voluntariado en los parques.

Eso ahora será mucho más costoso, dijo Brengel, cuya organización es una entidad sin fines de lucro que aboga por el sistema de parques.

"No solo reconoce a un héroe estadounidense, sino que también es un día en el que la gente va a los parques a limpiarlos", dijo Brengel. "Martin Luther King Jr. merece un día de reconocimiento... Por alguna razón, la historia negra ha sido repetidamente atacada por esta administración, y no debería ser así".

Algunos legisladores demócratas también intervinieron para objetar la nueva política.

"El presidente no solo agregó su propio cumpleaños a la lista, sino que eliminó dos días festivos que marcan la lucha de los estadounidenses negros por los derechos civiles y la libertad", dijo la senadora demócrata de Nevada Catherine Cortez Masto. "Nuestro país merece algo mejor".

Hasta el sábado, un portavoz del Servicio de Parques Nacionales no había respondido a las preguntas en busca de información sobre las razones de los cambios.

Desde que asumió el cargo, Trump ha buscado eliminar programas considerados como promotores de la diversidad en todo el gobierno federal, acciones que han borrado o minimizado la historia de racismo de Estados Unidos, así como las victorias de derechos civiles de los estadounidenses negros.

La autopromoción es un viejo hábito del presidente que ha mantenido en su segundo mandato. Se postuló sin éxito para el Premio Nobel de la Paz, renombró el Instituto de Paz de Estados Unidos en su honor, intentó poner su nombre en el estadio planeado de la NFL en la capital del país y dio su nombre a un nuevo programa de ahorro para niños.

Algunos legisladores republicanos han sugerido poner su imagen en el Monte Rushmore y en el billete de 100 dólares.