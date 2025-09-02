Trump anuncia intervención federal en Chicago y Baltimore pese a oposición
Intervención federal en Chicago y Baltimore: Trump vs. demócratas
WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump afirmó que ordenará la intervención de las fuerzas del orden federales en Chicago y Baltimore, a pesar de que los funcionarios locales en ambos lugares se oponen a tales medidas.
Cuando los reporteros en la Oficina Oval le preguntaron si había decidido enviar tropas de la Guardia Nacional a Chicago, Trump respondió: "Vamos a entrar", pero añadió: "No dije cuándo".
Trump ya envió tropas de la Guardia Nacional a Washington y federalizó la fuerza policial de la capital del país. Más recientemente, ha mencionado que planea movimientos similares en otras ciudades, particularmente aquellas dirigidas por demócratas.
Trump expresó que le gustaría que el gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, lo llamara y dijera "envía las tropas". Pritzker se opone a la medida.
"Si el gobernador de Illinois llamara, me encantaría hacerlo", manifestó Trump. "Ahora, lo vamos a hacer de todos modos. Tenemos el derecho de hacerlo".
Añadió que tiene una "obligación de proteger este país, y eso incluye a Baltimore".
