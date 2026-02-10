Trump asfixia la vida de cubanos

La Habana, Cuba.- Los efectos de un programa de racionalización del crudo anunciado por el gobierno cubano para enfrentar las últimas sanciones de Estados Unidos comenzaron a sentirse con la falta de disponibilidad de combustible para las aeronaves, la suspensión de eventos culturales y la modificación de los horarios de los bancos.

El presidente estadounidense Donald Trump adoptó en enero una orden ejecutiva amenazando con imponer aranceles a los países que se atrevieran a vender petróleo a la isla en el marco de una escalada para asfixiar la economía de la nación caribeña y presionar por un cambio del modelo político.

Las autoridades de la aviación civil cubana enviaron el domingo a las compañías y personal del sector un comunicado indicando que no habrá "combustible disponible" para las aeronaves en nueve aeropuertos de la isla, incluyendo el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, desde el martes hasta el 11 de marzo.

Las sanciones contra Cuba —que llevan más de seis décadas— tomaron un nuevo giro tras el ataque de EU en enero a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro. El país sudamericano es aliado de la isla y uno de sus principales proveedores del crudo necesario para su economía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dado su carácter de isla y que el turismo tiene un peso fuerte en la economía —llegó a alcanzar los 3.000 millones de dólares en 2019—, la no disponibilidad de combustible constituye un duro golpe para sus ingresos, ya menguados en este lustro en medio de una severa crisis que se tradujo en apagones de hasta 10 horas, desabastecimiento de combustible para vehículos y carencia de alimentos o medicamentos.

Este fin de semana se informó también que se suspendería hasta nuevo aviso la Feria Internacional del Libro de La Habana —prevista del 12 al 22 de febrero—, mientras que se modificó el calendario de la Serie Nacional de Béisbol para hacerlo más corto y eficiente.

Además, bancos como el Metropolitano informaron que acortaron su horario de operaciones de lunes a viernes desde las 8.30 a las 13.00 horas. Asimismo, la empresa distribuidora del combustible anunció la suspensión de la venta del producto en pesos cubanos a la población y que la misma se hará en dólares y solo hasta 20 litros por usuario.