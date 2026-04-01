WASHINGTON (AP) — La gente hablaba en voz baja y estiraba el cuello el miércoles mientras el presidente Donald Trump rompía con lo hecho por todos los presidentes en funciones anteriores y tomaba asiento en la primera fila, en una sesión abierta al público, para escuchar un alegato ante la Corte Suprema; el mandatario permaneció en silencio, con las manos sobre el regazo.

Trump asiste a Corte Suprema para escuchar alegatos sobre ciudadanía

Trump, acostumbrado a la cámara y a ser centro de atención, se convirtió en un espectador mudo, y los jueces no hicieron ninguna señal de reconocimiento de su presencia. Aun así, fue una demostración de poder y prerrogativa presidencial hasta entonces inédita.

Llevó consigo a la secretaria de Justicia Pam Bondi y al secretario de Comercio Howard Lutnick para escuchar la defensa que hizo su gobierno de su orden ejecutiva destinada a revocar la protección constitucional y legal de la ciudadanía por nacimiento.

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Durante la siguiente hora y media, Trump escuchó mientras los jueces, liberales y conservadores, acribillaban a preguntas al abogado del gobierno. Varios de ellos, entre ellos, tres a quienes él nominó para el tribunal, pusieron en duda las restricciones que planea imponer a la ciudadanía por nacimiento.

Reacciones y críticas de Trump tras audiencia en Corte Suprema

Durante los argumentos de la parte contraria, Trump se levantó y se fue. Y una hora después, publicó en redes sociales: "¡Somos el único país del mundo lo suficientemente ESTÚPIDO como para permitir la ciudadanía ´por nacimiento´!"

Alrededor de tres docenas de países garantizan la ciudadanía a los niños nacidos en su territorio. Sin embargo, la publicación del presidente se sumó a las críticas más directas que ha lanzado contra el tribunal en general y contra varios jueces en particular.

Trump afirmó que se avergonzaba de los seis jueces que fallaron en su contra y cuestionó su patriotismo. Se mostró especialmente furioso por los votos de los jueces Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, dos de sus designados, a quienes calificó de "una vergüenza para sus familias".

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, no mencionó a Trump por su nombre el mes pasado cuando dijo que la crítica personal a los jueces federales es peligrosa y que "tiene que parar".

Si, como señalaron algunos expertos legales, Trump intentaba intimidar a los jueces, es poco probable que la táctica funcione.

Adam Winkler, profesor de derecho constitucional de la UCLA, comentó que los jueces "se enorgullecen de su independencia, aunque algunos estén de acuerdo con gran parte de la agenda de Trump".

Richard Re, profesor de derecho constitucional en Harvard, manifestó que la aparición de Trump en el alegato oral "se parece un poco a una reversión de las frecuentes apariciones de los jueces en el discurso del Estado de la Unión".

"No creo que los jueces se dejen intimidar, haga lo que haga el presidente", expresó Re.

Su asistencia añadió una sensación de teatralidad más intensa a un entorno por lo demás sobrio. El actor Robert DeNiro, un crítico acérrimo de Trump, también estaba en la sala, sentado en el palco de invitados de los jueces, reservado para amigos y familiares.

Ninguno de los dos habló.