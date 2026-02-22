Trump aumenta a 15% los aranceles

Washington.- El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el sábado que quiere un arancel global del 15%, frente al 10% que había anunciado un día antes luego que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló muchos de los impuestos de gran alcance a las importaciones que había impuesto durante el último año.

La decisión del tribunal el viernes anuló aranceles que Trump había impuesto a casi todos los países utilizando una ley de facultades de emergencia. Trump ahora afirmó que utilizará una autoridad legal diferente, aunque más limitada.

Ya firmó una orden ejecutiva que le permite eludir al Congreso e imponer un impuesto del 10% a las importaciones de todo el mundo, a partir del martes, el mismo día de su discurso del Estado de la Unión. Sin embargo, esos aranceles se limitarán a sólo 150 días, a menos que se prorroguen por vía legislativa.

La Casa Blanca no ha respondido de momento un mensaje en que se preguntaba cuándo el presidente firmará una orden actualizada para fijar los aranceles en 15%.

Trump escribió en una publicación en redes sociales que tomó la decisión "basándose en una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiestadounidense decisión sobre aranceles emitidos ayer".

Datos federales muestran que el Departamento del Tesoro había recaudado más de 133,000 millones de dólares de los impuestos a las importaciones que el presidente ha impuesto bajo la ley de facultades de emergencia hasta diciembre, y Trump ha hecho muchas promesas sobre a qué podría destinarse ese dinero, como pagar la deuda nacional y enviar cheques de dividendos a los contribuyentes. La decisión de la Corte Suprema no abordó qué sucede con los fondos que ya se han recaudado de los aranceles.

Los demócratas se pronunciaron rápidamente sobre la nueva amenaza arancelaria de Trump. Los demócratas en la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes acusaron a Trump de "meter la mano en el bolsillo del pueblo estadounidense" con su recién anunciado arancel más alto.