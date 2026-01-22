Trump busca acceso militar en Groenlandia: postura de la OTAN en debate

COPENHAGUE, Dinamarca (AP) — Las autoridades de Dinamarca y Groenlandia insistieron el jueves en que la soberanía de la isla no era negociable, luego que el presidente estadounidense Donald Trump indicara que había acordado con el jefe de la OTAN un "marco para un futuro acuerdo" sobre la seguridad en el Ártico que, según Trump, otorgará a Estados Unidos "acceso total" al territorio.

Mucho sobre el posible acuerdo seguía siendo incierto, aunque Trump dijo en una entrevista con Fox Business que "vamos a tener acceso total a Groenlandia", un territorio semiautónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN. Añadió que "vamos a tener todo el acceso militar que queramos".

La portavoz de la OTAN, Allison Hart, dijo que el secretario general de la alianza, Mark Rutte, no propuso ningún "compromiso sobre la soberanía" en las discusiones con Trump.

Trump, quien ha argumentado repetidamente que Estados Unidos necesita Groenlandia para contrarrestar las amenazas de Rusia y China, canceló abruptamente el miércoles los aranceles con los que había amenazado a ocho países europeos para presionar por el control estadounidense sobre Groenlandia. Fue un cambio drástico horas después que insistiera en que quería obtener la isla, "incluidos los derechos, la titularidad y la propiedad", aunque también afirmó que no usará la fuerza.

El primer ministro groenlandés Jens-Frederik Nielsen expresó un alivio cauteloso, pero dijo que no conocía detalles concretos del acuerdo citado por Trump.

"No sé qué hay en el acuerdo, o el trato sobre mi país", subrayó a los periodistas.

Trump lo llamó un "marco de un futuro acuerdo" que, si se completa, también permitirá a Estados Unidos instalar un elemento de su "Cúpula Dorada", parte de un sistema de defensa antimisiles de miles de millones de dólares, en Groenlandia.

Dinamarca y Groenlandia insisten en su soberanía

La primera ministra danesa Mette Frederiksen aseveró que la seguridad en el Ártico es un asunto que compete a toda la OTAN, y que es "bueno y natural" que se discuta entre el presidente estadounidense y Rutte. En un comunicado, Frederiksen afirmó haber hablado con Rutte "de forma continua", incluso antes y después de su encuentro con Trump en Davos.

Escribió que "no podemos negociar sobre nuestra soberanía" y añadió: "Se me ha informado que ese no ha sido el caso".

Frederiksen apuntó que Dinamarca quiere seguir participando en un diálogo constructivo con los aliados sobre cómo reforzar la seguridad en el Ártico, incluido el programa Cúpula Dorada de Estados Unidos, "siempre que esto se haga con respeto por nuestra integridad territorial".

Dinamarca ha explicado que Estados Unidos, que ya tiene una presencia militar, puede aumentar sus bases en Groenlandia. Estados Unidos ya es parte de un tratado de 1951 que le otorga amplios derechos para establecer bases militares allí con el consentimiento de Dinamarca y Groenlandia.

Hart, la portavoz de la OTAN, dijo que Rutte " no propuso ningún compromiso sobre la soberanía durante su reunión con el presidente Trump". Añadió que las negociaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos "seguirán adelante con el objetivo de garantizar que ni Rusia ni China ganen nunca terreno —económico o militar— en Groenlandia".

Autoridades danesas han señalado que, en cualquier caso, la OTAN no tiene un mandato para negociar un acuerdo en nombre de Dinamarca y Groenlandia.

Nielsen, primer ministro groenlandés, dijo que Rutte había transmitido el mensaje de que Groenlandia está dispuesta a hacer más y albergar una misión de la OTAN.

"Hasta ayer, no podíamos descartar nada", dijo a los periodistas en la capital de la isla, Nuuk. "El diálogo respetuoso a través de los canales adecuados es lo que hemos estado buscando desde el principio, y también siento que esa es la intención ahora de las otras partes, y estoy feliz por eso".

Añadió que los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia acordaron con el vicepresidente estadounidense JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, establecer la semana pasada, antes que Trump amenazara con imponer aranceles. Dinamarca y la Casa Blanca en ese momento ofrecieron opiniones públicas divergentes sobre su propósito.

Cuando se le preguntó si la soberanía estadounidense sobre pequeños puntos de Groenlandia podría ser una posibilidad, Nielsen dijo que "estamos listos para negociar una mejor asociación y demás, pero la soberanía es una línea roja".

Escepticismo ante cambio de postura de Trump

En las calles de Copenhague, algunos se mostraron escépticos sobre el cambio de postura de Trump.

"Creo que este hombre ha dicho muchas cosas y ha hecho muchas cosas diferentes a lo que dice", señaló Louise Pedersen, de 22 años, que trabaja en una startup. "Me cuesta creerlo. Creo que es aterrador que estemos así en 2026".

Los groenlandeses son quienes deben decidir qué sucede con su tierra "no Donald Trump", agregó.

"No confío realmente en nada de lo que dice el señor Trump", apuntó Poul Bjoern Strand, un publicista de 70 años.

El canciller alemán Friedrich Merz, de uno de los países a los que Trump amenazó con más aranceles debido a la discusión sobre Groenlandia, subrayó la necesidad de que los aliados europeos de la OTAN hagan más para proteger la región ártica.

"Protegeremos a Dinamarca, a Groenlandia, al norte de la amenaza que representa Rusia", declaró en la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. "Defenderemos los principios sobre los cuales se funda la asociación transatlántica, es decir, la soberanía y la integridad territorial".

"Apoyamos las conversaciones entre Dinamarca, Groenlandia (y) Estados Unidos sobre la base de estos principios", con el objetivo de una cooperación más estrecha, agregó el canciller. "Es una buena noticia que estemos dando pasos en esa dirección correcta. Doy la bienvenida a las declaraciones del presidente Trump de anoche: este es el camino a seguir".

Frederiksen viajó al Reino Unido el jueves para reunirse con el primer ministro británico Keir Starmer, quien dijo que los " pasos vitales" hacia la seguridad en el Ártico pueden comenzar y atribuyó al "pragmatismo" de Trump la retirada de sus amenazas arancelarias.