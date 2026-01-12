Trump busca negociaciones con Irán tras represión en protestas

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump indicó que Irán quiere negociar con Washington luego de que él amenazara con atacar a la República Islámica por reprimir manifestaciones a nivel nacional, en las que según dijeron activistas el lunes han muerto al menos 599 personas.

El gobierno iraní no ha hecho declaraciones sobre los comentarios de Trump, efectuados después que el ministro de Relaciones Exteriores de Omán —que desde hace tiempo ha sido un interlocutor entre Washington y Teherán— viajara a Irán el fin de semana. Sigue sin estar claro qué podría prometer Irán, especialmente después de que Trump ha establecido exigencias estrictas sobre su programa nuclear y su arsenal de misiles balísticos, que el gobierno iraní insiste es crucial para defender al país.

En declaraciones con diplomáticos extranjeros en Teherán, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, insistió en que "la situación ha quedado bajo control total", y a la vez culpó a Israel y a Estados Unidos por la violencia, sin ofrecer pruebas.

"Es por eso que las protestas se tornaron violentas y sangrientas, con el fin de darle una excusa al presidente estadounidense para intervenir", manifestó Araghchi en comentarios transmitidos por la cadena satelital de noticias Al Jazeera, financiada por Qatar. Al Jazeera ha podido reportar en vivo desde el interior del país a pesar del corte de internet.

Sin embargo, Araghchi agregó que Irán está "abierto a la diplomacia". Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, indicó que sigue abierto un canal con Estados Unidos, pero que las conversaciones deben basarse en "la aceptación de intereses y preocupaciones mutuas, no en una negociación que sea unilateral y basada en la imposición".

Por su parte, manifestantes progubernamentales salieron a las calles el lunes en apoyo de la teocracia, una demostración de fuerza luego de días de protestas contra el gobierno del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años. La televisión estatal iraní transmitió cánticos de la multitud, en la que aparentemente había decenas de miles de personas, las cuales gritaban "¡muerte a Estados Unidos!" y "¡muerte a Israel!"

Otros clamaban: "¡Muerte a los enemigos de Dios!". El fiscal general de Irán ha advertido que cualquiera que participe en las protestas será considerado un "enemigo de Dios", un cargo que conlleva la pena de muerte.

Trump reconoce propuesta de conversaciones

Trump y su equipo de seguridad nacional han sopesado una serie de posibles respuestas contra Irán, incluidos ciberataques y ataques directos por parte de Estados Unidos o Israel, según dos personas al tanto de las conversaciones internas de la Casa Blanca, las cuales no estaban autorizadas a comentar públicamente y hablaron a condición de guardar el anonimato.

"Las fueras armadas lo están analizando, y estamos sopesando algunas opciones muy fuertes", les dijo Trump a los periodistas en el Air Force One el domingo por la noche. Cuando se le preguntó sobre las amenazas de represalias por parte de Irán, respondió: "Si hacen eso, los golpearemos a niveles que nunca han sido golpeados antes".

Mientras tanto, Trump anunció el lunes que Estados Unidos impondrá aranceles del 25% a los países que hagan negocios con Irán. El mandatario anunció los aranceles en una publicación en redes sociales, diciendo que entrarían "en vigor de inmediato".

Fue la primera acción directa contra Irán por parte de Trump por reprimir las protestas. El presidente estadounidense cree que imponer aranceles puede ser una herramienta útil con el fin de presionar a amigos y enemigos en el escenario global para que se dobleguen a su voluntad.

Brasil, China, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y Rusia están entre las economías que hacen negocios con Teherán.

La Casa Blanca se negó a ofrecer más comentarios sobre el anuncio del presidente en torno a los aranceles.

Trump señaló el domingo que su gobierno se encuentra en conversaciones para organizar una reunión con Teherán, pero advirtió que podría tener que actuar primero a medida que se incrementan los reportes sobre el número de muertos en Irán y el gobierno continúa arrestando a manifestantes.

"Creo que están cansados de ser golpeados por Estados Unidos", explicó Trump. "Irán quiere negociar".

Teherán, a través del presidente del Parlamento del país, advirtió el domingo que las fuerzas estadounidenses e Israel serían "blancos legítimos" si Estados Unidos usa la fuerza para proteger a los manifestantes.

Más de 10.600 personas también han sido detenidas durante las dos semanas de protestas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, un organismo no gubernamental con sede en Estados Unidos que en los últimos años ha proporcionado cifras precisas en disturbios anteriores y dio el número de muertos. Se apoya en simpatizantes en Irán que verifican la información. Indicó que 510 de los muertos eran manifestantes y 89 formaban parte de las fuerzas de seguridad.

Con el internet caído en Irán y las líneas telefónicas cortadas, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil. The Associated Press no ha podido evaluar de manera independiente el número de víctimas. El gobierno iraní no ha ofrecido cifras generales de bajas.

Los que están fuera del país temen que el apagón informativo esté envalentonando a los sectores más duros dentro de los servicios de seguridad de Irán para lanzar una represión sangrienta. Manifestantes inundaron las calles en la capital del país y su segunda ciudad más grande desde el sábado por la noche hasta el domingo por la mañana. Videos en línea supuestamente mostraron más manifestaciones desde el domingo en la noche hasta el lunes, y un funcionario de Teherán reconoció en redes sociales del Estado que sí habían ocurrido.

A las 2 de la tarde del lunes, la televisión estatal iraní mostró imágenes de manifestantes que llenaban Teherán hacia la plaza Enghelab —la plaza de la Revolución Islámica— en la capital. Llevaba toda la mañana transmitiendo declaraciones de líderes gubernamentales, de seguridad y religiosos iraníes para que la gente acudiera a la protesta.

Lo llamó un "levantamiento iraní contra el terrorismo estadounidense-sionista", sin abordar la indignación subyacente en el país por la debilitada economía de la nación. La televisión estatal transmitió imágenes de esas manifestaciones en todo el país, intentando dar a entender que había logrado superar las protestas.

El miedo envuelve la capital de Irán

En Teherán, un testigo dijo a la AP que las calles de la capital estaban vacías a la hora del llamado a la oración, al atardecer. Para la Isha, o la oración nocturna, las calles están desiertas.

Parte de eso se debe al miedo de verse inmerso en la represión. La policía envió un mensaje de texto al público en el que advirtió: "Dada la presencia de grupos terroristas e individuos armados en algunas reuniones anoche y sus planes para causar muertes, y la firme decisión de no tolerar ninguna contemporización y de actuar decisivamente contra los alborotadores, se aconseja encarecidamente a las familias que cuiden de sus jóvenes y adolescentes".

Otro mensaje de texto, que afirmaba provenir del brazo de inteligencia de la Guardia Revolucionaria paramilitar, también le advirtió directamente a la gente que no participara en las protestas.

El testigo habló con la AP a condición de guardar el anonimato debido a que teme represalias.

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre por el desplome del rial iraní, que se cotiza a más de 1,4 millones por dólar, mientras la economía del país acusa la presión de sanciones internacionales, impuestas en parte por su programa nuclear. Posteriormente las protestas se intensificaron y se transformaron en exhortaciones que desafiaban directamente a la teocracia de Irán.

Video muestra cadáveres fuera de la capital

Mientras tanto, un video que circula en línea supuestamente muestra docenas de cuerpos en una morgue en las afueras de la capital iraní.

Personas con conocimiento de la instalación y la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos indicaron el lunes que el video muestra el Centro de Medicina Forense de Kahrizak.

En las imágenes se ve a personas caminando junto a docenas de cuerpos en bolsas dispuestas en una gran sala, intentando identificar a los allí presentes. En algunos casos se pueden ver cuerpos tendidos afuera sobre lonas azules. En algunas de las tomas es posible ver un camión de gran tamaño.