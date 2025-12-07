Trump critica a Zelenskyy por demora en aprobar propuesta de paz en Ucrania

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente Donald Trump afirmó el domingo que su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy "no está listo" para aprobar la propuesta de paz redactada por Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Trump criticó a Zelenskyy después de que negociadores de Estados Unidos y Ucrania completaron tres días de conversaciones el sábado con el objetivo de tratar de reducir las diferencias en torno a la propuesta de Washington. Pero en un intercambio con periodistas el domingo por la noche, Trump dejó entrever que el mandatario ucraniano está retrasando el avance en las negociaciones.

"Estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelenskyy aún no haya leído la propuesta, eso fue hace unas horas. A su gente le encanta, pero a él no", afirmó Trump antes de participar en los Kennedy Center Honors. El mandatario agregó: "Rusia, creo, la ve bien, pero no estoy seguro de que sea el caso con Zelenskyy. A su gente le encanta. Pero él no está listo".

Para estar seguros, el presidente ruso Vladímir Putin no ha expresado públicamente su aprobación al plan de la Casa Blanca. De hecho, Putin dijo la semana pasada que hay aspectos de la propuesta de Trump que eran impracticables, a pesar de que el borrador original favorecía en gran medida a Moscú.

Trump ha tenido una relación de altibajos con Zelenskyy desde que llegó para un segundo mandato en la Casa Blanca, insistiendo en que la guerra era un desperdicio del dinero de los contribuyentes estadounidenses. Trump también ha instado en repetidas ocasiones a los ucranianos a ceder territorio a Rusia para poner fin a un conflicto que está cerca de cumplir cuatro años y que ha costado demasiadas vidas.

Zelenskyy dijo el sábado que había tenido una "significativa llamada telefónica" con los funcionarios estadounidenses que participan en las conversaciones con una delegación ucraniana en Florida. Añadió que había recibido una actualización vía telefónica de parte de funcionarios de Estados Unidos y Ucrania.

"Ucrania está decidida a seguir trabajando de buena fe con la parte estadounidense para lograr una paz genuina", escribió Zelenskyy en redes sociales.

Las críticas de Trump a Zelenskyy se produjeron en momentos en que Rusia dio la bienvenida a la nueva estrategia de seguridad nacional de Washington en comentarios del portavoz del Kremlin publicados por la agencia de noticias rusa Tass.

Dmitry Peskov declaró que el documento estratégico actualizado, que delinea los intereses clave del gobierno en materia de política exterior, estaba en gran medida en línea con la visión de Moscú.

"Hay declaraciones allí en contra de la confrontación y a favor del diálogo y la construcción de buenas relaciones", indicó, agregando que Rusia espera que esto conduzca a "una cooperación constructiva adicional con Washington sobre el arreglo ucraniano".

El documento publicado el viernes por la Casa Blanca deja claro que Estados Unidos quiere mejorar su relación con Rusia después de años de dar a Moscú trato de paria global y que poner fin a la guerra es un interés fundamental de Estados Unidos para "restablecer la estabilidad estratégica con Rusia".

Hablando el sábado en el Foro de Defensa Nacional Reagan, el enviado para Ucrania del presidente estadounidense Donald Trump, Keith Kellogg, indicó que los esfuerzos para poner fin a la guerra estaban en "los últimos 10 metros".

Afirmó que un acuerdo dependía de los dos temas pendientes de "territorio, principalmente el Donbás", y la Planta de Energía Nuclear de Zaporiyia.

Rusia controla la mayor parte del Donbás, su nombre para Donetsk y la vecina Luhansk, que, junto con dos regiones del sur, anexó ilegalmente hace tres años. La Planta de Energía Nuclear de Zaporiyia se ubica en un área que ha estado bajo control ruso desde el inicio de la invasión y no está en servicio, pero necesita energía confiable para enfriar sus seis reactores apagados y el combustible gastado, para evitar cualquier catástrofe nuclear.

Kellogg tiene previsto dejar su puesto en enero y no estuvo presente en las conversaciones en Florida.

Por separado, funcionarios informaron que los jefes de Estado del Reino Unido, Francia y Alemania participarán en una reunión con Zelenskyy en Londres el lunes.

Mientras concluían los tres días de conversaciones, ataques con misiles, drones y artillería rusos mataron durante la noche del domingo a cuatro personas en Ucrania.

Un hombre murió en un ataque con drones en la región norteña de Chernihiv en Ucrania el sábado por la noche, dijeron funcionarios locales, mientras que un ataque con misiles y drones contra la infraestructura de la ciudad de Kremenchuk causó cortes de energía y agua. Kremenchuk alberga una de las refinerías de petróleo más grandes de Ucrania.

Kiev y sus aliados occidentales afirman que Rusia está tratando de paralizar la red eléctrica ucraniana y negar a los civiles el acceso a calefacción, luz y agua corriente por cuarto invierno consecutivo, en lo que los funcionarios ucranianos llaman "utilizar el frío como arma".

Tres personas murieron y otras 10 resultaron heridas el domingo en una andanada de artillería rusa en la región de Járkiv en Ucrania, según la fiscalía regional.