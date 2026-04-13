Trump critica al papa León XIV por oposición a guerra en Irán

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó el lunes a disculparse con el papa León XIV después de criticarlo por su oposición a la guerra con Irán, y trató de explicar una publicación que hizo en redes sociales, ya eliminada, que lo mostraba a él mismo como Jesucristo, diciendo que había pensado que la imagen era de él como médico.

Donald Trump y sus críticas al papa León XIV

A Trump se le preguntó sobre sus comentarios hacia el líder de la Iglesia católica nacido en Estados Unidos, así como sobre la publicación que lo mostraba como sanador, en una sesión de preguntas y respuestas convocada apresuradamente con reporteros en la Casa Blanca.

"Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede tener un Irán nuclear. El papa León no estaría contento con el resultado final", dijo Trump, y añadió: "Creo que es muy débil con el crimen y otras cosas, así que no" voy a disculparme.

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"Él lo hizo público", añadió el mandatario "Sólo estoy respondiendo al papa León".

Esa respuesta se produjo después que León XIV rebatiera el ataque de Trump contra él la noche anterior, afirmando ante periodistas que los exhortos del Vaticano a la paz y la reconciliación tienen su origen en el Evangelio y que no teme al gobierno estadounidense.

"Poner mi mensaje en el mismo plano que lo que el presidente ha intentado hacer aquí, creo que es no entender cuál es el mensaje del Evangelio", dijo León a The Associated Press a bordo del avión papal rumbo a Argelia. "Y lamento escuchar eso, pero continuaré con lo que creo que es la misión de la Iglesia en el mundo hoy".

Postura del papa León XIV sobre la guerra y la paz

Los dimes y diretes entre los dos estadounidenses más influyentes del mundo dejaron claro un cisma incipiente a medida que la guerra de Estados Unidos en Irán se extendía a su séptima semana.

El primer papa de la historia nacido en Estados Unidos subrayó que no estaba haciendo un ataque directo contra Trump ni contra nadie más con su llamado general a la paz y sus críticas a la guerra en Irán y otros conflictos en todo el mundo.

"No tengo miedo del gobierno de Trump ni de hablar en voz alta sobre el mensaje del Evangelio, que es por lo que trabaja la Iglesia", declaró León, quien dijo que tenía una perspectiva diferente sobre la política exterior que los funcionarios electos.

"Seguiré pronunciándome con firmeza contra la guerra, buscando promover la paz, promoviendo el diálogo y el multilateralismo entre los Estados para encontrar soluciones a los problemas", dijo.

Trump habla sobre su muy criticada publicación en redes sociales

La imagen publicada por Trump el domingo por la noche lo mostraba con una túnica de estilo bíblico y poniendo las manos sobre un hombre postrado en cama al tiempo que la luz emana de sus dedos, mientras un soldado, una enfermera, una mujer rezando y un hombre barbudo con una gorra de béisbol observan con admiración. El cielo arriba está lleno de águilas, una bandera estadounidense e imágenes vaporosas.

"Sí la publiqué, y pensé que era yo como médico y que tenía que ver con la Cruz Roja", dijo Trump. "Se supone que soy yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y sí hago que la gente mejore. Mucho".

Culpó a las "noticias falsas" por cualquier confusión sobre la imagen, aunque generó críticas de una amplia gama de personas, incluidos algunos de sus propios partidarios evangélicos, quienes objetaron la idea de que Trump se estuviera comparando con Cristo. Incluso el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, arremetió contra la "profanación de Jesús" al tiempo que también habló para defender al papa.

La publicación fue eliminada de la cuenta de Trump la mañana del lunes. Trump no dio detalles sobre cómo ocurrió eso.

Trump dice que León XIV no está "haciendo un muy buen trabajo"

El presidente criticó al papa en una extensa publicación en redes sociales mientras volaba de regreso a Washington desde Florida el domingo por la noche. Siguió con las críticas después de bajar del avión, diciendo a reporteros: "No soy fan del papa León".

León XIV dijo el sábado durante un servicio vespertino en la basílica de San Pedro que una "ilusión de omnipotencia" estaba avivando la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán. Los comentarios se produjeron el mismo día en que Estados Unidos e Irán iniciaron negociaciones cara a cara en Pakistán durante un alto el fuego.

El papa había mencionado previamente a Trump directamente y expresó optimismo de que el presidente buscaría "una salida" en Irán. Una condena aún más fuerte se produjo después que Trump amenazara con ataques masivos contra plantas eléctricas iraníes y otra infraestructura, y con que "una civilización entera morirá esta noche". León XIV describió eso como una "amenaza contra todo el pueblo de Irán" y dijo que era "realmente inaceptable".

Si bien no es inusual que papas y presidentes estén en desacuerdo, es sumamente raro que el papa critique directamente a un mandatario estadounidense, y la respuesta de Trump es igualmente poco común, si no más.

"El papa León es débil con el crimen y terrible en política exterior", escribió el mandatario norteamericano en redes sociales. "No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear".

La oposición de León XIV a la guerra irritó a Trump

León XIV, quien el lunes comenzó un viaje de 11 días a África, ha dicho previamente que Dios "no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza". También ha citado un pasaje del Antiguo Testamento de Isaías, diciendo que "cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están de sangre vuestras manos".

Aun así, en sus comentarios del lunes, al igual que en su publicación en redes sociales del domingo por la noche, Trump fue mucho más allá de la guerra en Irán al criticar a León XIV.

"No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido, con una aplastante victoria". Su publicación también afirma que León XIV sólo obtuvo el cargo "porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump".

"Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano", escribió Trump. "León debería comportarse como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran papa, no un político. Le está haciendo mucho daño y, más importante, le está haciendo daño a la Iglesia católica".

En sus comentarios a reporteros después de bajar del Air Force One el domingo, Trump dijo respecto al papa: "No creo que esté haciendo un muy buen trabajo. Le gusta el crimen, supongo", y añadió: "Es una persona muy progresista".

El arzobispo Paul S. Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, también dijo que estaba "desalentado" por los comentarios de Trump.

"El papa León no es su rival; y el papa no es un político", señaló Coakley en un comunicado. "Es el Vicario de Cristo que habla desde la verdad del Evangelio y por el cuidado de las almas".